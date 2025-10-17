Corriere dello Sport.it
Paolini supera Andreeva nella Race: le Finals di Riyad sono sempre più vicine© Getty Images

Paolini supera Andreeva nella Race: le Finals di Riyad sono sempre più vicine

Successo importante per la numero uno d'Italia, che ha battuto Belinda Bencic in tre set nei quarti di finale del Wta 500 di Ningbo
1 min
TagsJasmine PaoliniWta Finals

Un'altra vittoria fondamentale per Jasmine Paolini in ottica qualificazione alle Wta Finals di Riyad. Dopo il successo all'esordio su Veronika Kudermetova, la numero uno azzurra si è imposta in tre set con il punteggio di 5-7 7-5 6-3 per paprodare in semifinale nel Wta 500 di Ningbo. Grazie a questo risultato, migliora ulteriormente la posizione della tennista toscana nella Race e la seconda partecipazione consecutiva al torneo di fine stagione è sempre più vicino. Jasmine è già certa di un posto nel tabellone di doppio in coppia con Sara Errani.

Paolini avvicina le Finals: la situazione

Grazie al successo su Bencic, Paolini certifica il sorpasso nella Race per Riyad su Mirra Andreeva, eliminata all’esordio a Ningbo. Jasmine si porta infatti a 4.325 punti mentre la russa è ferma a quota 4.320. La qualificazione potrebbe già arrivare in caso di sconfitta di Elena Rybakina contro Ajla Tomljanovic. Dovesse vincere l'austrliana, Paolini sarebbe certa di un posto nelle migliori otto giocatrici dell’anno.

