Will Smith interpreta Sinner al cinema? La risposta dell'attore che fa impazzire gli appassionati

Fa ancora parlare i social la curiosa risposta di Jannik Sinner che, alla domanda su quale attore vorrebbe per un film di Hollywood sulla sua vita, ha sorpreso tutti rispondendo Will Smith . "Facciamo Will Smith dai, perché no. Sarebbe diverso, ma bello", la risposta dell'azzurro in un video pubblicato durante il Six Kings Slam , diventato presto virale tra i tifosi.

Will Smith accetta la proposta di Sinner: "Io ci sto"

Una risposta spontanea e ironica, che però è stata vista dallo stesso Will Smith, attore celebre per la saga "Bad Boys" e per la sitcom "Willy il principe di Bel-Air", che ha deciso di accettare: "Io ci sto", la frase scritta sui social pubblicando un fotomontaggio con il suo volto al posto di quello di Sinner. Non sarebbe la prima volta per Will Smith in un film sul tennis: nel 2021 ha interpretato Richard Williams, padre e allenatore delle sorelle tenniste Venus e Serena, nel film "Una famiglia vincente".