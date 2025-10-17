Will Smith interpreta Sinner al cinema? La risposta dell'attore che fa impazzire gli appassionati
Fa ancora parlare i social la curiosa risposta di Jannik Sinner che, alla domanda su quale attore vorrebbe per un film di Hollywood sulla sua vita, ha sorpreso tutti rispondendo Will Smith. "Facciamo Will Smith dai, perché no. Sarebbe diverso, ma bello", la risposta dell'azzurro in un video pubblicato durante il Six Kings Slam, diventato presto virale tra i tifosi.
Will Smith accetta la proposta di Sinner: "Io ci sto"
Una risposta spontanea e ironica, che però è stata vista dallo stesso Will Smith, attore celebre per la saga "Bad Boys" e per la sitcom "Willy il principe di Bel-Air", che ha deciso di accettare: "Io ci sto", la frase scritta sui social pubblicando un fotomontaggio con il suo volto al posto di quello di Sinner. Non sarebbe la prima volta per Will Smith in un film sul tennis: nel 2021 ha interpretato Richard Williams, padre e allenatore delle sorelle tenniste Venus e Serena, nel film "Una famiglia vincente".