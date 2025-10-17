Clamoroso nel match di Musetti: ragazza colpita da un ace potentissimo, si rompe il bicchiere nelle sue mani

BRUXELLES (BELGIO) - Un servizio che fa paura ad avversari e spettatori quello di Giovanni Mpetshi Perricard , che lo ha dimostrato ancora una volta in Belgio nel primo set della sfida contro il numero 8 del mondo Lorenzo Musetti , valida per i quarti di finale dell'Atp 250 di Buxelles.

Mpetshi Perricard, ace contro Musetti: rotto il bicchiere di una spettatrice

Dopo aver trovato il break nel primo game il 22enne francese (n.37 Atp) si è poi aggiudicato il parziale con il risultato di 6-4 'tempestando' Musetti di ace sui propri turni di battuta. E su uno di questi, potentissimo, la palla di Mpetshi Perricard ha clamorosamente colpito il bicchiere che una spettatrice seduta sugli spalti teneva in mano, rompendolo e rovesciandone così il contenuto. Dopo l'iniziale spavento, divertita la reazione della ragazza che ha addirittura scattato una 'foto ricordo' al bicchiere, rotto e ormai vuoto.