Musetti e la corsa alle Finals di Torino: quanto pesa la sconfitta di Lorenzo a Bruxelles. E Auger-Aliassime…

È stato sincero Musetti quando ha detto che le Finals per lui stavano diventando un incubo. Probabilmente ha avvertito la pressione anche con Mpetshi Perricard nel secondo set al tie break a Bruxelles. Aveva cancellato due match point e si era guadagnato un set point: poi ha sprecato tutto commettendo due doppi falli consecutivi e la partita è scivolata via. Dopo un parziale di 4-0 a sfavore, il tennista francese è riuscito a vincere la sua prima partita contro il carrarino. Una sconfitta che fa male, ma che non pregiudica più di tanto la corsa alle Atp Finals, almeno per il momento. Lorenzo occupa l'ottava posizione, l'ultima utile per la qualificazione. Con la vittoria contro Spizzirri, Auger-Aliassime, il suo vero rivale nella corsa a Torino, si è avvicinato sensibilmente: i punti di distanza adesso sono solo 490. Il canadese, se dovesse vincere il torneo a Bruxelles, si porterebbe a 340 punti di distanza. È al nono posto, subito dietro c'è Draper che però è infortunato e quindi fuori dai giochi.