Musetti e la corsa alle Finals di Torino: quanto pesa la sconfitta di Lorenzo a Bruxelles. E Auger-Aliassime…
È stato sincero Musetti quando ha detto che le Finals per lui stavano diventando un incubo. Probabilmente ha avvertito la pressione anche con Mpetshi Perricard nel secondo set al tie break a Bruxelles. Aveva cancellato due match point e si era guadagnato un set point: poi ha sprecato tutto commettendo due doppi falli consecutivi e la partita è scivolata via. Dopo un parziale di 4-0 a sfavore, il tennista francese è riuscito a vincere la sua prima partita contro il carrarino. Una sconfitta che fa male, ma che non pregiudica più di tanto la corsa alle Atp Finals, almeno per il momento. Lorenzo occupa l'ottava posizione, l'ultima utile per la qualificazione. Con la vittoria contro Spizzirri, Auger-Aliassime, il suo vero rivale nella corsa a Torino, si è avvicinato sensibilmente: i punti di distanza adesso sono solo 490. Il canadese, se dovesse vincere il torneo a Bruxelles, si porterebbe a 340 punti di distanza. È al nono posto, subito dietro c'è Draper che però è infortunato e quindi fuori dai giochi.
8 - Musetti: 3.485 punti
9 - Auger-Aliassime: 2995 punti
10 - Draper (infortunato) 2990 punti
Il calendario di Musetti e Auger-Aliassime prima delle Finals
La distanza tra i due insomma si sta assottigliando, e Musetti deve stare attento ed evitare il sorpasso all'ultima curva. Restano pochi tornei da giocare e non si può più sbagliare: Musetti la settimana prossima sarà impegnato a Vienna nel torneo Atp 500, mentre Auger-Aliassime giocherà il torneo Atp 500 a Basilea. Poi saranno entrambi impegnati al Masters 1000 di Parigi, che non sarà più a Bercy ma alla Défense. Poi Aliassime parteciperà al torneo Atp 250 di Metz dal 2 all'8 novembre mentre Lorenzo non dovrebbe giocare più tornei fino alle Nitto Atp Finals. Sotto, ancora a distanza di sicurezza ci sono Rune e Ruud racchiusi in pochi punti. Non fanno paura, però Musetti non deve sbagliare più nulla per tenersi in tasca il pass per Torino. E poi c'è l'incognita Djokovic: terzo nella race, è matematicamente qualificato come Sinner e Alcaraz, ma la sua presenza ancora non è confermata. Se dovesse dare forfait, come nella passata edizione, allora Musetti sarebbe praticamente certo di rientrarci.
Musetti: Atp 500 Vienna (dal 20 al 26 ottobre). Aliassime: Atp 500 Basilea (dal 20 al 26 ottobre)
Musetti e Aliassime: Masters 1000 Parigi-La Défense (dal 27 ottobre al 2 novembre)
Aliassime: Atp 250 Metz (dal 2 all'8 novembre)