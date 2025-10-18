Paolini sconfitta da Rybakina: cosa cambia per le Wta Finals. Jasmine a un bivio
Termina in semifinale la corsa di Jasmine Paolini nel Wta 500 di Ningbo. La numero uno azzurra, seconda testa di serie del tabellone, si è arresa ad Elena Rybakina con il punteggio di 6-3 6-2 in un'ora e 30 minuti di gioco. Apparsa scarica dal punto di vista fisico dopo la battaglia vinta nei quarti di finale contro Belinda Bencic, la toscana ha così perso la sfida che avrebbe potuto regalarle la qualificazione aritmetica alle Wta Finals di Riyad, per cui è in corsa, oltre che con la kazaka, anche con Mirra Andreeva. Quella in Cina può comunque considerarsi una settimana positiva per Paolini, che ha superato proprio Andreeva nella Race portandosi al settimo posto.
Paolini sconfitta a Ningbo: la situazione nella Race
Grazie al successo nello scontro diretto, Rybakina ha diminuito lo svantaggio su Paolini portandosi a 195 punti di distanza dall'azzurra. Restano due i posti da assegnare e Jasmine è attualmente a quota 4.325 punti, Andreeva a 4.320 e Rybakina a 4.130. La kazaka potrebbe portarsi a 4.305 punti vincendo la finale di Ningbo contro Diana Shnaider o Ekaterina Alexandrova. Il verdetto è dunque rimandato all'ultimo appuntamento della stagione prima delle Finals, il Wta 500 di Tokyo, dove Andreeva, però, non è ancora iscritta e dovrebbe chiedere una wild card per partecipare. Se Andreeva non dovesse giocare in Giappone, allora Paolini sarebbe ufficialmente qualificata indipendentemente dal suo risultato a Tokyo.