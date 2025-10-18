Paolini sconfitta da Rybakina: cosa cambia per le Wta Finals. Jasmine a un bivio

Termina in semifinale la corsa di Jasmine Paolini nel Wta 500 di Ningbo . La numero uno azzurra, seconda testa di serie del tabellone, si è arresa ad Elena Rybakina con il punteggio di 6-3 6-2 in un'ora e 30 minuti di gioco. Apparsa scarica dal punto di vista fisico dopo la battaglia vinta nei quarti di finale contro Belinda Bencic , la toscana ha così perso la sfida che avrebbe potuto regalarle la qualificazione aritmetica alle Wta Finals di Riyad , per cui è in corsa, oltre che con la kazaka, anche con Mirra Andreeva . Quella in Cina può comunque considerarsi una settimana positiva per Paolini, che ha superato proprio Andreeva nella Race portandosi al settimo posto.

Paolini sconfitta a Ningbo: la situazione nella Race

Grazie al successo nello scontro diretto, Rybakina ha diminuito lo svantaggio su Paolini portandosi a 195 punti di distanza dall'azzurra. Restano due i posti da assegnare e Jasmine è attualmente a quota 4.325 punti, Andreeva a 4.320 e Rybakina a 4.130. La kazaka potrebbe portarsi a 4.305 punti vincendo la finale di Ningbo contro Diana Shnaider o Ekaterina Alexandrova. Il verdetto è dunque rimandato all'ultimo appuntamento della stagione prima delle Finals, il Wta 500 di Tokyo, dove Andreeva, però, non è ancora iscritta e dovrebbe chiedere una wild card per partecipare. Se Andreeva non dovesse giocare in Giappone, allora Paolini sarebbe ufficialmente qualificata indipendentemente dal suo risultato a Tokyo.