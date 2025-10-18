Tsitsipas e la previsione su Sinner e Alcaraz: "Jannik robotico, Carlos felice: sono sicuro che concluderanno la loro carriera..."

Tsitsipas, la previsione su Sinner e Alcaraz

Il greco dopo la sconfitta rimediata al Six Kings Slam ha parlato di Sinner e Alcaraz: "Non sono bravo a fare previsioni. Dirò solo che vedremo Jannik e Carlos vincere molti altri Slam. Sono abbastanza sicuro che concluderanno la loro carriera con più di dieci Slam. Ammiro i loro stili diversi e unici: Alcaraz è più dinamico e più felice sul campo da tennis; è più creativo; Sinner è più robotico, più costante; diciamo solo che è il tipo di giocatore che è sempre totalmente concentrato. Certo, entrambi hanno tutto, tutti i colpi. Come rivale di entrambi, conosco il loro livello e mi alleno costantemente per avvicinarmi al loro: dobbiamo colmare il divario tra loro e gli altri, e questo può avvenire solo con miglioramenti nel nostro tennis".