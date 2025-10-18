Tsitsipas e la previsione su Sinner e Alcaraz: "Jannik robotico, Carlos felice: sono sicuro che concluderanno la loro carriera..."
Stefanos Tsitsipas ha visto interrompersi all'esordio la sua corsa nel Six Kings Slam. Entrato in tabellone per sostituire l'infortunato Jack Draper, il tennista greco si è arreso nei quarti di finale contro Jannik Sinner con il netto punteggio di 6-2 6-3. Un'altra prestazione negativa in una stagione nella quale Tsitsipas si è espresso molto al di sotto del suo potenziale anche condizionato da alcuni problemi fisici. Il suo 2025 continuerà con la partecipazione all’Atp 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi, oltre ad un possibile invito all’Atp 250 di Atene.
Tsitsipas, la previsione su Sinner e Alcaraz
Il greco dopo la sconfitta rimediata al Six Kings Slam ha parlato di Sinner e Alcaraz: "Non sono bravo a fare previsioni. Dirò solo che vedremo Jannik e Carlos vincere molti altri Slam. Sono abbastanza sicuro che concluderanno la loro carriera con più di dieci Slam. Ammiro i loro stili diversi e unici: Alcaraz è più dinamico e più felice sul campo da tennis; è più creativo; Sinner è più robotico, più costante; diciamo solo che è il tipo di giocatore che è sempre totalmente concentrato. Certo, entrambi hanno tutto, tutti i colpi. Come rivale di entrambi, conosco il loro livello e mi alleno costantemente per avvicinarmi al loro: dobbiamo colmare il divario tra loro e gli altri, e questo può avvenire solo con miglioramenti nel nostro tennis".