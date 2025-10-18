La Dolce Vita Challenge: sport, cinema e solidarietà al Foro Italico 

Tennis, cinema e solidarietà. Ecco gli ingredienti vincenti de “La Dolce Vita Challenge” , evento che è stato inaugurato ieri sui campi del Foro Italico dalla madrina e ideatrice Gabriella Carlucci, al fianco dell’ospite d’onore Fabio Fognini , ex tennista che ora è uno dei grandi protagonisti di Ballando con le Stelle 2025 . Oggi e domani si continuerà a giocare sulla terra rossa: l’ingresso gratuito per gustarsi lo show si trova in fondo a via dei Gladiatori, all’altezza del Bar del Tennis, a pochi passi dallo stadio Olimpico. La manifestazione sportiva, legata alla Festa del Cinema di Roma, ha visto la presenza di tanti personaggi del mondo dello spettacolo (e non solo), come Fanny Cadeo, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Sofia Bruscoli, Maria Grazia Nazzari, Pietro Romano e Guendalina Ward. Tutto il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’associazione IoStaccoLaSpina APS, che promuove la consapevolezza digitale, il benessere psicofisico e la cultura di un uso umano della tecnologia.

La Dolce Vita Challenge, le voci dal Foro Italico

«L’idea è nata dall’aver visto Fabio Fognini, un grande campione di tennis, rimettersi in gioco nel ballo, all’interno di un programma televisivo. E io ho pensato, visto che siamo alla Festa del Cinema di Roma, perché non unire sport e mondo dello spettacolo al Foro Italico? Lo scopo, però, è benefico. Vogliamo devolvere tutti i fondi di questi tre giorni del torneo all’associazione IoStaccoLaSpina, perché è necessario “staccare” i ragazzi dai telefoni e riappropriarsi del rapporto umano. Le amicizie non si coltivano online. Noi, dunque, facciamo la nostra piccolissima parte», ha dichiarato Gabriella Carlucci. «Il ritiro è stato il momento più duro della mia vita - ha spiegato Fognini - ma penso di aver preso la decisione giusta. Adesso sono felice, Flavia mi ha appoggiato in questo nuovo viaggio».