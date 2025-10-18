Atp Vienna, sorteggiato il tabellone: Sinner debutterà contro il tedesco Altmaier
In attesa della finale del Six Kings Slam, in programma questa sera contro Carlos Alcaraz a Riyad, Jannik Sinner conosce il suo avversario al primo turno dell'Atp 500 di Vienna, torneo in programma sul cemento indoor della capitale austriaca dal 20 al 26 ottobre. Reduce a livello di circuito maggiore dal ritiro al terzo turno nella sfida contro Tallon Griekspoor, l'azzurro ha trovato due buoni successi nella ricca esibizione in Arabia Saudita battendo prima Stefanos Tsitsipas e poi Novak Djokovic. Il numero due del mondo debutterà a Vienna contro il tedesco Daniel Altmaier, prima del possibile incrocio con Flavio Cobolli che esordirà, invece, contro Tomas Machac.
Il tabellone degli altri azzurri
Nello stesso lato del tabellone anche Matteo Berrettini, che al primo turno giocherà contro Alexei Popyrin. Sorteggiato nell'altro lato invece Lorenzo Musetti, che sfiderà Tsitsipas, mentre Luciano Darderi inizierà il suo cammino contro Brandon Nakashima. Nella proiezione dei quarti di finale seguendo l'ordine delle teste di serie, Sinner potrebbe incrociare il numero 8 del tabellone Alexander Bublik e poi Medvedev o Musetti in semifinale, mentre la sfida con il secondo favorito del seeding Alexander Zverev potrebbe concretizzarsi solamente in finale.