Paura per Rune, esce in lacrime a Stoccolma: cosa ha detto al fisioterapista, si teme un brutto infortunio

Paura e ansia per Rune. Il tennista danese si è piegato toccandosi la caviglia sinistra sul 6-4 2-2 in suo favore nel secondo set nella sfida con Humbert in semifinale all'Atp 250 di Stoccolma. Holger, che ha Marco Panichi nel suo staff come preparatore atletico, avrebbe detto al fisioterapista di temere si tratti di tendine d'achille. GIn panchina mentre riceveva le cure è scoppiato in un pianto a dirotto, ha capito forse che si tratta di un brutto infortunio che probabilmente metterà fine alla sua stagione. Lacrime anche in tribuna e nel box del suo team. A Rune hanno portato delle stampelle, ma è uscito dal campo abbracciato al medico tra gli applausi dello stadio. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento sui social. Adesso si attende con ansia l'esito degli esami, sperando che non si tratti di un infortunio grave. Se confermato il tendine d'achille, Rune dovrà stare a lungo lontano dai campi da tennis.