Paolini, è ufficiale: qualificata per le WTA Finals a Riad!

Per il secondo anno consecutivo Jasmine Paolini giocherà le Wta Finals. La numero uno d'Italia sarà tra le migliori otto giocatrici nell'evento che si disputerà Riad dall'1 all'8 novembre e che chiuderà la stagione del circuito femminile. Nonostante la sconfitta rimediata nella semifinale del Wta 500 di Ningbo contro Elena Rybakina in quello che era un vero e proprio spareggio, la numero uno d'Italia beneficia della scelta di Mirra Andreeva di non prendere parte al torneo Wta 500 di Tokyo per essere certa di blindare uno degli ultimi due posti disponibili.