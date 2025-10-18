Paolini, è ufficiale: qualificata per le WTA Finals a Riad!
Per il secondo anno consecutivo Jasmine Paolini giocherà le Wta Finals. La numero uno d'Italia sarà tra le migliori otto giocatrici nell'evento che si disputerà Riad dall'1 all'8 novembre e che chiuderà la stagione del circuito femminile. Nonostante la sconfitta rimediata nella semifinale del Wta 500 di Ningbo contro Elena Rybakina in quello che era un vero e proprio spareggio, la numero uno d'Italia beneficia della scelta di Mirra Andreeva di non prendere parte al torneo Wta 500 di Tokyo per essere certa di blindare uno degli ultimi due posti disponibili.
Paolini alle Finals anche in doppio
Già da tempo, Paolini si era già assicurata la qualificazione nel tabellone di doppio, dove giocherà al fianco di Sara Errani. Una conferma importante per la toscana, che quest'anno ha conquistato anche il titolo agli Internazionali BNL d'Italia oltre a tanti altri grandi risultati. Le sue avversarie già certe di un posto a Riad saranno la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys ed Elena Rybakina.