Djokovic, perché si è ritirato al Six Kings Slam e le parole che allarmano tutti: in dubbio per Parigi e Torino
Si è interrotta dopo appena un set la finale terzo e quarto posto del Six Kings Slam, la ricchissima esibizione che sta per concludersi sul cemento indoor di Riyad. A conquistare il gradino più basso del podio nel torneo è stato Taylor Fritz, che dopo aver conquistato al tie-break il primo set ha beneficiato del ritiro di Novak Djokovic, costretto a gettare la spugna dopo un'ora e quattordici minuti di gioco. Il serbo era già arrivato in Arabia Saudita debilitato da un problema all'anca sinistra che aveva senza dubbio contribuito alla sconfitta rimediata nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai contro Valentin Vacherot.
Djokovic, le parole dopo il ritiro
"Grazie a tutti per avermi trattato così bene, spero di tornare l'anno prossimo - ha detto Djokovic dopo il ritiro -. Ora devo riposare e risolvere alcuni problemi fisici. Spero di poter giocare gli ultimi tornei della stagione". Salgono dunque i dubbi sulla partecipazione del serbo ai tornei di fine stagione, tra cui il Masters 1000 di Parigi e le Nitto Atp Finals. Il 24 volte campione Slam è anche iscritto al torneo Atp 250 di Atene, ma anche la sua presenza dovrà essere confermata nei prossimi giorni.