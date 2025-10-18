Djokovic, perché si è ritirato al Six Kings Slam e le parole che allarmano tutti: in dubbio per Parigi e Torino

Si è interrotta dopo appena un set la finale terzo e quarto posto del Six Kings Slam, la ricchissima esibizione che sta per concludersi sul cemento indoor di Riyad. A conquistare il gradino più basso del podio nel torneo è stato Taylor Fritz, che dopo aver conquistato al tie-break il primo set ha beneficiato del ritiro di Novak Djokovic, costretto a gettare la spugna dopo un'ora e quattordici minuti di gioco. Il serbo era già arrivato in Arabia Saudita debilitato da un problema all'anca sinistra che aveva senza dubbio contribuito alla sconfitta rimediata nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai contro Valentin Vacherot.