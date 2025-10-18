La folle cifra guadagnata da Sinner al Six Kings Slam: il montepremi da capogiro

Jannik Sinner si incorona campione della seconda edizione del Six Kings Slam. Per il secondo anno consecutivo, il numero due del mondo ha sconfitto nella finale di Riyad Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-2 6-4. L'azzurro nei quarti di finale aveva superato Stefanos Tsitsipas, mentre in semifinale aveva avuto la meglio su Novak Djokovic. Grazie a questo successo, Jannik conquista anche un ricco premio in denaro, il più alto messo in palio in un torneo di tennis.