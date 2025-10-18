La folle cifra guadagnata da Sinner al Six Kings Slam: il montepremi da capogiro
Jannik Sinner si incorona campione della seconda edizione del Six Kings Slam. Per il secondo anno consecutivo, il numero due del mondo ha sconfitto nella finale di Riyad Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-2 6-4. L'azzurro nei quarti di finale aveva superato Stefanos Tsitsipas, mentre in semifinale aveva avuto la meglio su Novak Djokovic. Grazie a questo successo, Jannik conquista anche un ricco premio in denaro, il più alto messo in palio in un torneo di tennis.
Sinner, quanto ha guadagnato vincendo il Six Kings Slam
Come già accaduto lo scorso anno, vincendo il Six Kings Slam, Sinner si è assicurato un premio da 6 milioni di dollari. Agli altri partecipanti spettano invece 1,5 milioni di dollari a testa come gettone di partecipazione. Finora l'azzurro in questa stagione si era assicurato un montepremi totale di 12,3 milioni di dollari e grazie a questo risultato la cifrà aumenterà notevolmente.