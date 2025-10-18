Quando torna in campo Sinner dopo il titolo al Six Kings Slam

Come accaduto nel 2024, Jannik Sinner si è incoronato campione al Six Kings Slam . Il numero due del mondo nell'ultimo atto della ricchissima esibizione andata in scena a Riyad ha superato Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-2 6-4 vendicando la sconfitta rimediata qualche settimana fa nella finale degli US Open . Un successo che ha permesso all'azzurro anche di assicurarsi il ricchissimo montepremi di 6 milioni di dollari.

Quando torna in campo Sinner

Dopo il torneo in Arabia Saudita, per Jannik sarà ora tempo di tornare in Europa: il prossimo impegno sarà infatti l'Atp 500 di Vienna, dove è accreditato come testa di serie numero uno del tabellone. Il primo avversario di Sinner dopo il titolo al Six Kings Slam sarà il tedesco Daniel Altmaier nel primo turno del torneo in programma sul cemento indoor di Vienna dal 20 al 26 ottobre. L'esordio del numero due del mondo dovrebbe avvenire martedì: in palio il possibile incrocio nel derby con Flavio Cobolli che esordirà, invece, contro Tomas Machac.