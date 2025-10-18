Sinner vince il Six Kings Slam: perché non cambia nulla nella classifica ATP

Per la sesta volta nel 2025 è stata la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ad assegnare un titolo. Se lo spagnolo si era imposto agli Internazionali BNL d'Italia, al Roland Garros, a Cincinnati e agli US Open, l'azzurro ha avuto la meglio a Wimbledon e per il secondo anno consecutivo si è incoronato campione al Six Kings Slam. Il numero due del mondo ha vinto l'ultimo atto del torneo andato in scena a Riyad conquistando il ricchissimo montepremi da 6 milioni di dollari battendo come lo scorso anno Alcaraz in finale. Questo successo non permette però a Sinner di guadagnare punti in classifica sul numero uno del mondo.