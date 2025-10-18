Sinner vince il Six Kings Slam: perché non cambia nulla nella classifica ATP
Per la sesta volta nel 2025 è stata la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ad assegnare un titolo. Se lo spagnolo si era imposto agli Internazionali BNL d'Italia, al Roland Garros, a Cincinnati e agli US Open, l'azzurro ha avuto la meglio a Wimbledon e per il secondo anno consecutivo si è incoronato campione al Six Kings Slam. Il numero due del mondo ha vinto l'ultimo atto del torneo andato in scena a Riyad conquistando il ricchissimo montepremi da 6 milioni di dollari battendo come lo scorso anno Alcaraz in finale. Questo successo non permette però a Sinner di guadagnare punti in classifica sul numero uno del mondo.
Sinner vince il Six Kings Slam, ma non cambia la classifica
Nonostante il titolo conquistato al Six Kings Slam, Sinner non riceve punti nel ranking Atp. Lo stesso vale anche per Alcaraz e per ogni partecipante all'evento andato in scena in Arabia Saudita. Trattandosi infatti di un'esibizione e non di un torneo ufficiale riconosciuto dall'Atp non ci sono punti in palio per la classifica mondiale. Per provare a diminuire il gap con Alcaraz, l'azzurro dovrà rimandare tutto agli impegni che lo dividono dalla fine della stagione: l'Atp 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le Nitto Atp Finals.