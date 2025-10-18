Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner vince il Six Kings Slam: perché non cambia nulla nella classifica ATP

L'esibizione andata in scena in Arabia Saudita ha messo in palio un montepremi ricchissimo, ma non punti per la classifica: ecco il motivo
1 min
Tagsjannik sinnerCarlos Alcarazsix kings slam

Per la sesta volta nel 2025 è stata la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ad assegnare un titolo. Se lo spagnolo si era imposto agli Internazionali BNL d'Italia, al Roland Garros, a Cincinnati e agli US Open, l'azzurro ha avuto la meglio a Wimbledon e per il secondo anno consecutivo si è incoronato campione al Six Kings Slam. Il numero due del mondo ha vinto l'ultimo atto del torneo andato in scena a Riyad conquistando il ricchissimo montepremi da 6 milioni di dollari battendo come lo scorso anno Alcaraz in finale. Questo successo non permette però a Sinner di guadagnare punti in classifica sul numero uno del mondo. 

Sinner vince il Six Kings Slam, ma non cambia la classifica

Nonostante il titolo conquistato al Six Kings Slam, Sinner non riceve punti nel ranking Atp. Lo stesso vale anche per Alcaraz e per ogni partecipante all'evento andato in scena in Arabia Saudita. Trattandosi infatti di un'esibizione e non di un torneo ufficiale riconosciuto dall'Atp non ci sono punti in palio per la classifica mondiale. Per provare a diminuire il gap con Alcaraz, l'azzurro dovrà rimandare tutto agli impegni che lo dividono dalla fine della stagione: l'Atp 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le Nitto Atp Finals.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Djokovic, perché si è ritirato al Six Kings SlamPaolini, è ufficiale: qualificata per le WTA Finals