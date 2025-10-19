Sinner ha superato Alcaraz in testa alla classifica dei guadagni: ecco le cifre incassate da Jannik e Carlos finora

MONTECARLO - L’esaltante sfida sui campi da tennis tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si proietta anche sui loro rispettivi conti in banca. I montepremi strabilianti ottenuti nei grandi tornei del circuito Atp , le esibizioni come quella recente a Riyadh e le sponsorizzazioni accrescono quotidianamente i conti correnti dei due tennisti più famosi del mondo. Il successo ottenuto da Sinner nella finale del Six Kings Slam ha garantito all’italiano 6 milioni di dollari . L’esibizione non ha regalato punti nel ranking mondiale , ma ha spostato sensibilmente la classifica dei guadagni del 2025.

Sinner-Alcaraz, la sfida suon di milioni

Prima del Six Kings Slam di Riyadh, secondo i dati ufficiali ATP, Jannik Sinner aveva guadagnato più di 12 milioni di dollari, nello specifico 12.346.528 dollari. In pochi giorni, giocando tre partite in un'esibizione in terra araba, si è intascato più della metà di quanto guadagnato dopo aver disputato 49 partite nel circuito e vinto tre trofei: i Grandi Slam in Australia e Wimbledon e l'ATP 500 di Pechino. Con il sostanzioso montepremi al Six Kings Slam ottenuto in Arabia Saudita, il totale dei temi ottenuti in questa stagione dal tennista italiano raggiunge i 19.846.528 dollari. Ben 2,3 milioni di dollari in più rispetto a quelli incassati - nello stesso periodo - dallo spagnolo Carlos Alcaraz. La sfida tra i due migliori tennisti di oggi, e che puntano a diventarlo nei prossimi anni, è anche finanziariamente impegnativa. Dal suo debutto da professionista nel 2020, il tennista di Murcia ha guadagnato complessivamente 55.402.993 dollari per le sue prestazioni in campo nei tornei del circuito (esibizioni e, ovviamente, pubblicità sono voci separate), mentre Sinner - professionista nel 2018 - ha ottenuto fno a questo momento 56.591.462 dollari.