Arnaldi-Kovacevic, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Matteo Arnaldi ha superato le qualificazioni e ha staccato il pass per il tabellone principale dell'ATP 500 di Vienna. Dopo aver superato all'esordio in Austria l'olandese Jesper De Jong per 6-4 7-6, il sanremese si è ripetuto al turno decisivo contro l'australiano Tristan Schoolkate, prevalendo per 7-6 6-3. Centrato il main draw, ha pescato bene dato che il suo primo avversario sarà un qualificato, vale a dire lo statunitense Aleksandar Kovacevic. In caso di vittoria, poi, Arnaldi potrebbe trovare Alexander Zverev - pure lui opposto a un giocatore proveniente dalle qualificazioni, il britannico Jacob Fearnley. Matteo non ha vissuto un 2025 particolarmente positivo, ma ha tutte le qualità per far bene sul cemento indoor e ambire a chiudere con una nota lieta questa stagione.
Arnaldi-Kovacevic, orario e quando si gioca
La sfida tra Arnaldi e Kovacevic, valida per il primo turno dell'ATP 500 di Vienna, è in programma lunedì 20 ottobre. Si giocherà sul #glaubandich Court alle ore 16:00.
I precedenti tra Arnaldi e Kovacevic
Arnaldi ha vinto l'unico confronto diretto nel circuito maggiore, quest'anno a Indian Wells per 6-3 5-7 6-4. I due si sono incontrati anche nel 2023 in Canada, ma a livello di qualificazioni, e vinse sempre Matteo con un doppio 6-4.
Dove vedere il match di Arnaldi in tv
L'incontro di Matteo Arnaldi verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. La partita sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
ATP Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.345
SECONDO TURNO – € 40.025
QUARTI DI FINALE – € 74.980
SEMIFINALE – € 146.765
FINALE – € 275.390
VINCITORE – € 511.835