Arnaldi-Kovacevic, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Arnaldi ha superato le qualificazioni e ha staccato il pass per il tabellone principale dell'ATP 500 di Vienna. Dopo aver superato all'esordio in Austria l'olandese Jesper De Jong per 6-4 7-6, il sanremese si è ripetuto al turno decisivo contro l'australiano Tristan Schoolkate, prevalendo per 7-6 6-3. Centrato il main draw, ha pescato bene dato che il suo primo avversario sarà un qualificato, vale a dire lo statunitense Aleksandar Kovacevic. In caso di vittoria, poi, Arnaldi potrebbe trovare Alexander Zverev - pure lui opposto a un giocatore proveniente dalle qualificazioni, il britannico Jacob Fearnley. Matteo non ha vissuto un 2025 particolarmente positivo, ma ha tutte le qualità per far bene sul cemento indoor e ambire a chiudere con una nota lieta questa stagione.