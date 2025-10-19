Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Arnaldi-Kovacevic, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista italiano si è qualificato per il main draw dell'Erste Bank Open: se la vedrà contro un altro giocatore proveniente dal tabellone cadetto
2 min
Tagsmatteo arnaldiAleksandar Kovacevic

Matteo Arnaldi ha superato le qualificazioni e ha staccato il pass per il tabellone principale dell'ATP 500 di Vienna. Dopo aver superato all'esordio in Austria l'olandese Jesper De Jong per 6-4 7-6, il sanremese si è ripetuto al turno decisivo contro l'australiano Tristan Schoolkate, prevalendo per 7-6 6-3. Centrato il main draw, ha pescato bene dato che il suo primo avversario sarà un qualificato, vale a dire lo statunitense Aleksandar Kovacevic. In caso di vittoria, poi, Arnaldi potrebbe trovare Alexander Zverev - pure lui opposto a un giocatore proveniente dalle qualificazioni, il britannico Jacob Fearnley. Matteo non ha vissuto un 2025 particolarmente positivo, ma ha tutte le qualità per far bene sul cemento indoor e ambire a chiudere con una nota lieta questa stagione.

Arnaldi-Kovacevic, orario e quando si gioca

La sfida tra Arnaldi e Kovacevic, valida per il primo turno dell'ATP 500 di Vienna, è in programma lunedì 20 ottobre. Si giocherà sul #glaubandich Court alle ore 16:00.

I precedenti tra Arnaldi e Kovacevic

Arnaldi ha vinto l'unico confronto diretto nel circuito maggiore, quest'anno a Indian Wells per 6-3 5-7 6-4. I due si sono incontrati anche nel 2023 in Canada, ma a livello di qualificazioni, e vinse sempre Matteo con un doppio 6-4.

Dove vedere il match di Arnaldi in tv

L'incontro di Matteo Arnaldi verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. La partita sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Medvedev torna a vincere un titolo dopo 883 giorniSinner ha superato Alcaraz in testa alla classifica dei guadagni