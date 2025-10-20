Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Classifica Wta, Paolini sale: quante posizioni ha guadagnato dopo la semifinale a Ningbo

Il nuovo ranking sorride alla numero uno d'Italia, che ha recuperato terreno dopo il bel traguardo raggiunto in Cina
2 min
TagsJasmine PaoliniWTA Ranking

Lunedì significa nuovo ranking WTA. Al termine del WTA 500 di Ningbo e del WTA 250 di Osaka, il circuito femminile ha pubblicato la nuova classifica mondiale. In vetta c'è sempre Aryna Sabalenka, che ha toccato quota 53 settimane consecutive e si appresta a chiudere al comando la stagione. Sono infatti 1.687 i punti che la separano da Iga Swiatek, seconda dopo aver occupato in passato la prima posizione per ben 125 settimane. Completano la top 5 tre americane: Coco Gauff, Amanda Anisimova e Jessica Pegula, tutte protagoniste a breve nelle WTA Finals di Riyad. Spicca poi il balzo in avanti di Elena Rybakina, che grazie al trionfo in Cina ha guadagnato due posizioni portandosi in settima piazza, davanti a Madison Keys e Mirra Andreeva. Completa la top 10 la russa Ekaterina Alexandrova

Paolini e la situazione delle italiane

La semifinale raggiunta nel WTA 500 di Ningbo ha permesso a Jasmine Paolini di guadagnare due posizioni e issarsi al sesto posto a quota 4.525 punti. L'azzurra avrà l'opportunità di incrementare il proprio bottino alle WTA Finals in Arabia Saudita, a cui parteciperà per il secondo anno di fila. Sono altre due le italiane in top 100, vale a dire Lucia Bronzetti, che ha perso sette piazze ed è scivolata al numero 91, ed Elisabetta Cocciaretto, che ha fatto registrare un -4 ed è scesa al numero 95. +3 per Nuria Brancaccio, nuova numero 151 del ranking dopo i quarti raggiunti nell'ITF di Quinta do Lago, in Portogallo. Alle sue spalle, al numero 152, Lucrezia Stefanini. Tra la posizione 200 e 300 ci sono infine cinque italiane: Camilla Rosatello, n. 210 (-4), Silvia Ambrosio, n. 212 (+2), Tyra Grant, n. 218 (-5), Jessica Pieri, n. 255 (+31), e Nicole Fossa Huergo, n. 269 (+2).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Paolini batte Bencic: gesti e frasi da brividiPanatta e la battuta sulla vittoria di Sinner