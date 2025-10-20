Classifica Wta, Paolini sale: quante posizioni ha guadagnato dopo la semifinale a Ningbo

Lunedì significa nuovo ranking WTA . Al termine del WTA 500 di Ningbo e del WTA 250 di Osaka, il circuito femminile ha pubblicato la nuova classifica mondiale. In vetta c'è sempre Aryna Sabalenka , che ha toccato quota 53 settimane consecutive e si appresta a chiudere al comando la stagione. Sono infatti 1.687 i punti che la separano da Iga Swiatek , seconda dopo aver occupato in passato la prima posizione per ben 125 settimane. Completano la top 5 tre americane: Coco Gauff , Amanda Anisimova e Jessica Pegula , tutte protagoniste a breve nelle WTA Finals di Riyad . Spicca poi il balzo in avanti di Elena Rybakina , che grazie al trionfo in Cina ha guadagnato due posizioni portandosi in settima piazza, davanti a Madison Keys e Mirra Andreeva . Completa la top 10 la russa Ekaterina Alexandrova

Paolini e la situazione delle italiane

La semifinale raggiunta nel WTA 500 di Ningbo ha permesso a Jasmine Paolini di guadagnare due posizioni e issarsi al sesto posto a quota 4.525 punti. L'azzurra avrà l'opportunità di incrementare il proprio bottino alle WTA Finals in Arabia Saudita, a cui parteciperà per il secondo anno di fila. Sono altre due le italiane in top 100, vale a dire Lucia Bronzetti, che ha perso sette piazze ed è scivolata al numero 91, ed Elisabetta Cocciaretto, che ha fatto registrare un -4 ed è scesa al numero 95. +3 per Nuria Brancaccio, nuova numero 151 del ranking dopo i quarti raggiunti nell'ITF di Quinta do Lago, in Portogallo. Alle sue spalle, al numero 152, Lucrezia Stefanini. Tra la posizione 200 e 300 ci sono infine cinque italiane: Camilla Rosatello, n. 210 (-4), Silvia Ambrosio, n. 212 (+2), Tyra Grant, n. 218 (-5), Jessica Pieri, n. 255 (+31), e Nicole Fossa Huergo, n. 269 (+2).