Tsonga e la frase sarcastica contro Sinner e Alcaraz: "Mi sarebbe piaciuto..."

"Sinner e Alcaraz? Avrei voluto vederli affrontare avversari più forti". I due tennisti che comandano la classifica Atp, e che si sono sfidati nella finale del Six Kings Slam, continuano a collezionare trionfi. Sul dominio di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner e su chi possa realmente metterli in difficoltà si interrogano appassionati e addetti ai lavori. Jo-Wilfried Tsonga, ex tennista dai primi anni 2000 fino al 2022, prova a fgarun paragone con il passato: "Mi sarebbe piaciuto vederli alla mia epoca affrontare Del Potro al terzo turno, Murray agli ottavi, Djokovic ai quarti, Federer in semifinale e Nadal in finale al Roland Garros", ha dichiarato al media francese Univers Tennis.