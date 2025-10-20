Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
Tsonga e la frase sarcastica contro Sinner e Alcaraz: "Mi sarebbe piaciuto..."

L'ex tennista sul dominio dello spagnolo e dell'azzurro: "Forti, ma ai miei tempi..."
1 min

"Sinner e Alcaraz? Avrei voluto vederli affrontare avversari più forti". I due tennisti che comandano la classifica Atp, e che si sono sfidati nella finale del Six Kings Slam, continuano a collezionare trionfi. Sul dominio di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner e su chi possa realmente metterli in difficoltà si interrogano appassionati e addetti ai lavori. Jo-Wilfried Tsonga, ex tennista dai primi anni 2000 fino al 2022, prova a fgarun paragone con il passato: "Mi sarebbe piaciuto vederli alla mia epoca affrontare Del Potro al terzo turno, Murray agli ottavi, Djokovic ai quarti, Federer in semifinale e Nadal in finale al Roland Garros", ha dichiarato al media francese Univers Tennis.

TTsonga su Sinner e Alcaraz: "Ci sono solo loro"

Tsonga, che ha raggiunto la quinta posizione della classifica Atp, ha vinto in carriera due Masters 1000 (Parigi 2008 e Toronto 2014), ed ha ottenuto una finale agli Australian Open nel 2008: "Sono due giocatori completi, i più forti fisicamente e mentalmente, ma al momento ci sono solo loro due", ha concluso. 

