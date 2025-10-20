La Spagna sorride, Alcaraz ha deciso: giocherà le Final 8 di Coppa Davis a Bologna!

ROMA - I tifosi della Spagna possono sorridere: il numero uno del mondo Carlos Alcaraz sarà presente alle Final 8 di Coppa Davis a Bologna (18-23 novembre), come ufficializzato dalla Federtennis spagnola annunciando i nomi dei tennisti scelti per comporre la "squadra che lotterà per il titolo" ( Jaume Munar, Pedro Martinez e Marcel Granollers gli altri tre convocati).

Alcaraz guiderà la Spagna nelle Final 8 di Coppa Davis

Un appuntamento in cui la Spagna, potendo contare su 'Carlitos', parte tra le favorite come del resto l'Italia campione in carica e vincitrice delle ultime edizioni. A differenza del suo collega David Ferrer però, il capitano azzurro Lorenzo Volandri non sa ancora se potrà contare sul suo giocatore più forte, visto che Jannik Sinner (che intanto ha battuto lo stesso Alcaraz nella recente finale del Six Kings Slam) non ha ancora confermato la sua presenza a Bologna.