Cobolli scioccato dall'infortunio di Rune: "Ragazzi, adesso però..."

Dopo i quarti raggiunti ad Almaty, Flavio Cobolli riparte dall' ATP 500 di Vienna . Il cammino dell'azzurro comincerà contro il ceco Tomas Machac mentre al secondo turno potrebbe esserci un derby contro Jannik Sinner . Cobolli ovviamente pensa una partita alla volta e spera soltanto di chiudere al meglio una stagione che gli ha riservato tante soddisfazioni. Proprio alla vigilia dell'Erste Bank Open, torneo in programma sul cemento indoor nella capitale austriaca, Flavio ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Uno dei temi affrontati è stato il torneo di Vienna: "È molto duro e presenta un tabellone difficile. Io e Lorenzo Musetti abbiamo provato il campo ed è andato tutto bene ". Poi un bilancio della stagione: "Anche se è stata lunga mi sono tolto svariate soddisfazioni e sono felice nel complesso. In particolare sono orgoglioso del cambio di rotta dopo un brutto inizio che non voglio ripetere".

Lo shock per l'infortunio di Rune

Cobolli ha poi commentato il terribile infortunio di cui è stato vittima Holger Rune nella semifinale dell'ATP 250 di Stoccolma. Il danese ha riportato la rottura del tendine d'Achille e non giocherà per almeno sei mesi. "Gli ho scritto subito un messaggio e lui mi ha risposto che le condizioni non erano le migliori: era consapevole che sarebbe stata dura per lui. L'unica cosa posso fare è provare a stargli vicino". Poi un commento sui tanti impegni per i tennisti, costretti ad affrontare una stagione di circa undici mesi: "Questo grave infortunio è un'altra prova del fatto che il calendario sia lungo e noi giocatori facciamo fatica. Credo che sia l'unico sport di élite in cui il calendario sia così lungo e le settimane d'allenamento poche. Forse qualcuno deve cambiare alcune cose. Noi vogliamo stare in salute e regalare spettacolo, ma così si verificano troppi infortuni".