lunedì 20 ottobre 2025
Barazzutti sul no di Sinner alla Coppa Davis: "Va rispettato, ha programmi e obiettivi diversi dalla Nazionale"

L'ex capitano della squadra azzurra commenta la decisione del tennista di non giocare a Bologna con l'Italia: "Ha già dimostrato l'attaccamento alla maglia"
2 min
Tennis Coppa Davis sinner

ROMA - Una scelta che fa discutere. Jannk Sinner rinuncia a giocare la Coppa Davis per preparare al meglio la prossima stagione. Il mondo del tennis si divide, le critiche non mancano. “A titolo personale non ho mai rinunciato a una convocazione per rappresentare l’Italia in Coppa Davis - ammette Corrado Barazzutti - ho sempre giocato, a meno che non avessi problemi fisici che mi impedissero di farlo”.

Barazzutti su Sinner: “E’ una scelta rispettabile”

L’ex capitano di Coppa Davis Corrado Barazzutti ha commentato la scelta di Jannik Sinner ai microfoni di Radio1 Sport Rai. "Siamo di fronte a una scelta assolutamente rispettabile - ha ammesso l’ex tennista friulano - negli ultimi due anni Sinner ha dato la sua disponibilità a giocare ed è stato decisivo per la conquista delle due Coppe Davis. Se per qualsiasi ragione, di programmazione personale o altro, Sinner quest’anno decide di non rispondere alla convocazione, la scelta va rispettata, considerando soprattutto quello che ha fatto e sta facendo per l’Italia. Ha dimostrato più di una volta il suo attaccamento alla maglia della Nazionale quindi se un anno rinuncia - come, tra l’altro, hanno già fatto tanti suoi colleghi - be’ non vedo perché non rispettare questa decisione"

