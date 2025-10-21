Musetti-Tsitsipas, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Archiviata la sconfitta subita a Bruxelles contro Mpetshi Perricard , Lorenzo Musetti prova a rilanciarsi nell' ATP 500 di Vienna . Il carrarino è in piena corsa per qualificarsi alle ATP Finals di Torino e ha un vantaggio di 340 punti su Felix Auger-Aliassime che proverà a gestire. Fondamentale partire col piede giusto sul cemento indoor in Austria e provare a fare più strada possibile nell'Erste Bank Open, dove lo scorso anno si spinse fino in semifinale. Il primo avversario di Musetti risponde al nome di Stefanos Tsitsipas , che torna a giocare un match ufficiale dopo oltre un mese. Il greco è reduce dall'esibizione in Arabia Saudita, in cui ha conquistato appena cinque game contro Jannik Sinner , ma proprio per il difficile momento che sta vivendo potrà giocare il match a mente libera, avendo ben poco da perdere.

Musetti-Tsitsipas, orario e quando si gioca

La sfida di primo turno dell'ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas è in programma giovedì 21 ottobre sul Center Court non prima delle ore 17:30.

I precedenti tra Musetti e Tsitsipas

Il greco è avanti 5-2 nei confronti diretti. Tuttavia il recente trend è favorevole a Lorenzo, il quale ha vinto entrambe le sfide andate in scena nel 2025, tutte e due sulla terra rossa (Montecarlo e Madrid).

Dove vedere il match in tv

L'incontro di primo turno di Lorenzo Musetti sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. La sfida sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALISTA – € 275.390

VINCITORE – € 511.835