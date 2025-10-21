VIENNA (AUSTRIA) - È il giorno dell'esordio di Lorenzo Musetti all' Atp 500 di Vienna . Reduce dalla sconfitta subita ai quarti di finale del torneo di Bruxelles contro Mpetshi Perricard , il carrarino (n.8 del mondo e quarta testa di serie del tabellone) vuole provare a fare più strada possibile nell' Erste Bank Open , dove lo scorso anno si spinse fino in semifinale . L'avversario di Musetti al primo turno è il lucky loser serbo Hamad Medjedovic , n.67 del ranking che prende il posto del greco Stefanos Tsitsipas che ha annunciato forfait . Match comunque impegnativo per Lorenzo , in piena corsa anche la qualificazione alle Atp Finals di Torino : il tennista toscano è chiamato a gestire un vantaggio di 340 punti sul suo immediato inseguitore, il canadese Felix Auger-Aliassime . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

16:50

Musetti-Medjedovic, dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro di primo turno dell'Open viennese tra il carrarino e il serbo sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. La sfida sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

16:40

+++ Atp Vienna, Tsitsipas annuncia il forfait: Musetti sfida Medjedovic +++

Arriva un importante aggiornamento dalla capitale austriaca: c'è il forfait di Stefanos Tsitsipas. Al suo posto, contro Lorenzo Musetti, scenderà in campo il 22enne serbo Hamad Medjedovic. Il balcanico si era arreso nel turno decisivo di qualificazione contro il britannico Fearnley che debutterà più tardi contro Zverev.

16:35

Atp Vienna, Musetti-Medjedovic: a che ora si gioca e dove vederla in tv

La sfida tra Lorenzo e Hamad, valida per il primo turno dell'Atp 500 Vienna, è in programma oggi (martedì 21 ottobre), sul Centrale del 'Wiener Stadthalle' come terzo match di giornata dopo Ugo Carabelli-Misolic e Norrie-Rublev. L'inizio della partita è fissato non prima delle 17:30.

Wiener Stadthalle, Vienna (Austria)