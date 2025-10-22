Incredibile Codacons, siamo all’assurdo: la richiesta contro Sinner è pura provocazione

Continua a far discutere la scelta di Jannik Sinner di rinunciare alle Finals di Coppa Davis 2025 , in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Il forfait del numero due del mondo, arrivato dopo i trionfi conquistati nel 2023 e nel 2024 dalla nazionale capitanata da Filippo Volandri , ha portato nelle ultime ore anche all'assurda proposta del Codacons, che si è mobilutato attraverso una petizione per far togliere al campione azzurro tutti i riconoscimenti ufficiali e le onorificenze ricevute negli ultimi anni.

Codacons, il comunicato contro Sinner

"La scelta di Sinner di rinunciare a giocare la Coppa Davis rappresenta uno schiaffo all’Italia, agli italiani e a milioni di tifosi appassionati di tennis - si legge nel comunicato del Codacons -. È nel diritto di ogni sportivo decidere sulla propria carriera e anteporre altri interessi, anche economici, a quelli del Paese che rappresentano, ma una simile scelta deve essere portata avanti con coerenza. Non si può essere rappresentanti dell’Italia nel mondo quando c’è da ritirare riconoscimenti ufficiali, per poi fare scelte sportive che vanno nella direzione diametralmente opposta. Per tale motivo, e dopo la decisione di Sinner di non partecipare alla Coppa Davis, chiediamo siano ritirate tutte le onorificenze e annullati i riconoscimenti istituzionali assegnati al tennista, dalla nomina ad ‘Ambasciatore della Diplomazia dello Sport’ della Farnesina al Collare d’Oro al merito sportivo del Coni, fino alla cittadinanza onoraria del Comune di Torino. Se Sinner dedicasse meno tempo a girare spot pubblicitari per qualsiasi prodotto, forse avrebbe modo di rappresentare meglio il proprio Paese sia nello sport sia fuori dallo sport".