Berrettini-Norrie, secondo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Matteo Berrettini inizia con il piede giusto al sua avventura nell' Atp 500 di Vienna , torneo in corso di svolgimento sul veloce indoor della capitale austriaca. Al debutto il tennista romano ha trovato un importante successo battendo l'australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6(5) 6-3 dopo un'ora e 32 minuti di gioco. Per un posto nei quarti di finale, Matteo affronterà Cameron Norrie che ha eliminato al primo turno la testa di serie numero 7 del tabellone Andrey Rublev .

Berrettini-Norrie, orario e quando si gioca

La sfida tra Berrettini e Norrie, valida per il secondo turno dell'Atp 500 di Vienna, è in programma giovedì 23 ottobre con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e Norrie

Sono due i precedenti tra Berrettini e Norrie e in entrambi i casi ad avere la meglio è stato il romano, che si è imposto quest'anno al primo turno degli Australian Open e nel 2021 in finale sull'erba dell'Atp 500 del Queen's.

Dove vedere il match in tv

L'incontro di secondo turno di Berrettini verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. La partita sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835