Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sinner cambia il calendario: prima degli Australian Open spunta un big match in Corea con Alcaraz© Getty Images

Sinner cambia il calendario: prima degli Australian Open spunta un big match in Corea con Alcaraz

Gli impegni aggiornati del numero due del mondo dopo la rinuncia alla Coppa Davis per aggiungere una settimana di preparazione alla prossima stagione
2 min
Tagsjannik sinner

La rinuncia alle Finals di Coppa Davis 2025 ha rivoluzionato il calendario di Jannik Sinner. Il numero due del mondo non farà parte del quintetto azzurro capitanato da Filippo Volandri che a Bologna difenderà i titoli conquistati nel 2023 e nel 2024. Per questo, il campione altoatesino finirà la sua stagione 2025 con le Nitto Atp Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Terminato il Six Kings Slam, la ricca esibizione dove ha battuto in finale Carlos Alcaraz per conquistare il montepremi da 6 milioni di dollari, Jannik è pronto a fare il suo esordio nell'Atp 500 di Vienna nel primo turno contro Daniel Altmaier e poi, a meno di ulteriori sorprese, parteciperà all'ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi.

Sinner, gli impegni di inizio 2026

Questa mattina con un post in contemporanea con Alcaraz, Sinner ha annunciato la sua partecipazione ad un'esibizione che si svolgerà a Seul all’Incheon Inspire Arena il 10 gennaio dove affronterà proprio lo spagnolo. Sarà il primo impegno della nuova stagione dell'azzurro, che inizierà invece la sua preparazione a Dubai nella struttura che lo aveva ospitato già lo scorso anno. Per Jannik sarà poi tempo di ripartire per l'Australia dove comincerà a preparare il primo Slam dell'anno, al via dal 12 gennaio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Bruno Vespa, la gaffe su Alcaraz è viraleBertolucci non ci sta e si scatena su Sinner