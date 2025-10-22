Sinner cambia il calendario: prima degli Australian Open spunta un big match in Corea con Alcaraz
La rinuncia alle Finals di Coppa Davis 2025 ha rivoluzionato il calendario di Jannik Sinner. Il numero due del mondo non farà parte del quintetto azzurro capitanato da Filippo Volandri che a Bologna difenderà i titoli conquistati nel 2023 e nel 2024. Per questo, il campione altoatesino finirà la sua stagione 2025 con le Nitto Atp Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Terminato il Six Kings Slam, la ricca esibizione dove ha battuto in finale Carlos Alcaraz per conquistare il montepremi da 6 milioni di dollari, Jannik è pronto a fare il suo esordio nell'Atp 500 di Vienna nel primo turno contro Daniel Altmaier e poi, a meno di ulteriori sorprese, parteciperà all'ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi.
Sinner, gli impegni di inizio 2026
Questa mattina con un post in contemporanea con Alcaraz, Sinner ha annunciato la sua partecipazione ad un'esibizione che si svolgerà a Seul all’Incheon Inspire Arena il 10 gennaio dove affronterà proprio lo spagnolo. Sarà il primo impegno della nuova stagione dell'azzurro, che inizierà invece la sua preparazione a Dubai nella struttura che lo aveva ospitato già lo scorso anno. Per Jannik sarà poi tempo di ripartire per l'Australia dove comincerà a preparare il primo Slam dell'anno, al via dal 12 gennaio.