Sinner cambia il calendario: prima degli Australian Open spunta un big match in Corea con Alcaraz

La rinuncia alle Finals di Coppa Davis 2025 ha rivoluzionato il calendario di Jannik Sinner. Il numero due del mondo non farà parte del quintetto azzurro capitanato da Filippo Volandri che a Bologna difenderà i titoli conquistati nel 2023 e nel 2024. Per questo, il campione altoatesino finirà la sua stagione 2025 con le Nitto Atp Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Terminato il Six Kings Slam, la ricca esibizione dove ha battuto in finale Carlos Alcaraz per conquistare il montepremi da 6 milioni di dollari, Jannik è pronto a fare il suo esordio nell'Atp 500 di Vienna nel primo turno contro Daniel Altmaier e poi, a meno di ulteriori sorprese, parteciperà all'ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi.