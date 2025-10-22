Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bertolucci non ci sta e si scatena su Sinner: "Gioca tutti i giorni per l'Italia. Quando ha vinto Wimbledon non mi pare che..."

Polemiche e critiche al numero due del mondo per il suo "no" agli azzurri. L'ex tennista lo difende: "Lasciamolo in pace, è una decisione nota già da un anno"
3 min
Tagsbertoluccisinner

Non si fermano le polemiche e le critiche sul 'no' di Jannik Sinner all'Italia in vista delle finali di Coppa Davis. Il numero 2 del mondo, che fa il suo debutto a Vienna, ha deciso insieme al suo team di non giocare insieme agli azzurri dopo i trionfi nel 2023 e 2024. Una scelta che sta scatenando feroci critiche da parte dei tifosi ma anche da ex tennisti e altri sportivi.

Bertolucci difende Sinner: "Dobbiamo solo ringraziarlo"

Tra i difensori di Sinner c'è Paolo Bertolucci, ex tennista e oggi commentatore Sky Sport, il quale ha anzi supportato la scelta dell'altoatesino: “È una decisione nota già da un anno. Sapevamo che nel 2025 non l’avremmo rivisto in Davis, ci ha fatto già vincere due volte questo trofeo e dobbiamo solo ringraziarlo. Il tennis oggi è focalizzato sugli Slam e sulle ATP Finals. La Davis non fa parte di questo circuito, ancor meno con la nuova formula. La Nazionale vale tanto anche senza Sinner e deve dimostrarlo. Jannik gioca tutti i giorni per l'Italia essendo italiano. Se poi avete bisogno che giochi la Davis per dimostrarlo, è un problema vostro".

Bertolucci: "Quando Sinner ha vinto Wimbledon..."

Poi un commento ironico: "Quando Jannik ha vinto Wimbledon non ho letto articoli contro di lui. Eppure anche allora era considerato un ‘dopato’, non era andato da Mattarella, risiedeva a Montecarlo e aveva saltato le Olimpiadi. Strano... Ora lasciamolo in pace, deve prepararsi e può ancora darci mille soddisfazioni".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner-Altmaier direttaSinner dice "no" alla Coppa Davis