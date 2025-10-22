Sinner-Cobolli, secondo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Vince e convince Jannik Sinner al ritorno in campo dopo il titolo conquistato al Six Kings Slam. Il numero due del mondo ha dominato la sfida con il tedesco Daniel Altmaier valida per il primo turno dell'Atp 500 di Vienna, riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-0 6-2 in meno di un'ora di gioco. Campione del torneo nel 2023, Jannik affronterà per un posto nei quarti di finale Flavio Cobolli, che in apertura di programma ha avuto la meglio su Tomas Machac.