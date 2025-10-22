Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Cobolli, secondo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero due del mondo ha dominato la sfida di esordio con Daniel Altmaier per guadagnare il derby che metterà in palio i quarti di finale
2 min
Tagsjannik sinnerFlavio Cobolliatp 500 vienna

Vince e convince Jannik Sinner al ritorno in campo dopo il titolo conquistato al Six Kings Slam. Il numero due del mondo ha dominato la sfida con il tedesco Daniel Altmaier valida per il primo turno dell'Atp 500 di Vienna, riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-0 6-2 in meno di un'ora di gioco. Campione del torneo nel 2023, Jannik affronterà per un posto nei quarti di finale Flavio Cobolli, che in apertura di programma ha avuto la meglio su Tomas Machac.

Sinner-Cobolli, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Cobolli, valida per il secondo turno dell'Atp 500 di Vienna, è in programma giovedì 23 ottobre sul Center Court non prima delle ore 17:30.

I precedenti tra Sinner e Cobolli

Non ci sono precedenti tra Sinner e Cobolli.

Dove vedere il match in tv

L'incontro di secondo turno di Sinner verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. La partita sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner cambia il suo calendarioBruno Vespa, la gaffe su Alcaraz è virale