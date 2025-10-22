Sinner-Cobolli, secondo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Vince e convince Jannik Sinner al ritorno in campo dopo il titolo conquistato al Six Kings Slam. Il numero due del mondo ha dominato la sfida con il tedesco Daniel Altmaier valida per il primo turno dell'Atp 500 di Vienna, riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-0 6-2 in meno di un'ora di gioco. Campione del torneo nel 2023, Jannik affronterà per un posto nei quarti di finale Flavio Cobolli, che in apertura di programma ha avuto la meglio su Tomas Machac.
Sinner-Cobolli, orario e quando si gioca
La sfida tra Sinner e Cobolli, valida per il secondo turno dell'Atp 500 di Vienna, è in programma giovedì 23 ottobre sul Center Court non prima delle ore 17:30.
I precedenti tra Sinner e Cobolli
Non ci sono precedenti tra Sinner e Cobolli.
Dove vedere il match in tv
L'incontro di secondo turno di Sinner verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. La partita sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
ATP Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.345
SECONDO TURNO – € 40.025
QUARTI DI FINALE – € 74.980
SEMIFINALE – € 146.765
FINALE – € 275.390
VINCITORE – € 511.835