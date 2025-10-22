Sinner parla per la prima volta dopo il no alla Coppa Davis: "Accetto tutte le critiche, ma..."

"Con Flavio siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile e sta crescendo torneo dopo torneo. Speriamo in una bella partita". Soddisfatto dopo la vittoria al primo turno del torneo Atp 500 di Vienna, Jannik Sinner risponde a Sky Sport e già è proiettato sul derby agli ottavi con Flavio Cobolli. Il tennista italiano, sollecitato, torna anche sulle polemiche per la sua decisione di non prendere parte alla Coppa Davis: "Posso solo dire - spiega - che accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere". Il tennista altoatesino ha poi confermato che parteciperà al torneo di Parigi Bercy prima di chiudere la sua stagione alle Atp Finals di Torino.

Le bellissime parole di Sinner sulla sua famiglia "Il primo set è stato quasi perfetto con quasi zero errori. Nell'indoor però devi stare molto attento perché le cose possono cambiare rapidamente se l'avversario comincia a servire bene, ma sono davvero felice dell'esordio, mi sono sentito molto bene in campo". Così Jannik Sinner dopo aver dominato il tedesco Daniel Altmaier al primo turno del torneo Atp 500 di Vienna. Nella capitale austriaca, come anche nel 2023, ci sono diverse persone che ama a guardarlo dal vivo: "Mia mamma diventa nervosa quando mi vede dal vivo, non so se era in tribuna oggi. Mio fratello non c'è, ma probabilmente verrà a Torino. È bello avere mio padre nel box, so anche che mi guarda sempre anche quando sono lontano e cerco di abituarmi alla sua presenza. Averli mi ricorda quanti sacrifici ho fatto e continuo a fare, ma sentire l'affetto dei miei cari mi fa anche essere più leggero in campo", ha aggiunto il numero 2 del ranking mondiale.

