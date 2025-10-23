Bublik e il Masters 1000 vinto da Vacherot: “Se Sinner e Alcaraz non sono all’altezza… È colpa nostra”

La vittoria di Valentin Vacherot nel Masters 1000 di Shanghai ha ricordato che anche nel mondo del tennis esistono le favole. Fuori dai primi 200 del ranking a inizio torneo, il monegasco ha conquistato nove vittorie tra qualificazioni e tabellone principale e si è laureato campione. Come spesso accade c'è però anche un rovescio della medaglia e il suo trionfo non può che far riflettere sullo stato degli altri giocatori. In una stagione in cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno fatto incetta di grandi titoli, perché quando uno (lo spagnolo) dà forfait e l'altro (l'azzurro) si ritira, a vincere il torneo è il numero 204 del mondo? Se l'è chiesto anche Alexander Bublik, che ai microfoni di Tennis Tv ha commentato il successo di Vacherot a Montecarlo, riconoscendo le responsabilità di tutti gli altri giocatori che figurano indicativamente tra le posizioni 3 e 20 della classifica ATP.