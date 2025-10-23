Cocciaretto vola ai quarti del Guangzhou Open: battuta Wang in tre set

Prosegue il cammino positivo di Elisabetta Cocciaretto al Guangzhou Open, torneo WTA 250 in corso sui campi in cemento della metropoli cinese e dotato di un montepremi di 267.082 dollari (230.000 euro circa). La 24enne marchigiana, attualmente numero 95 del ranking mondiale, ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dopo una vittoria sofferta ma meritata contro la padrona di casa Wang Xiyu. Nel match rinviato a oggi (23 ottobre) a causa della pioggia, la giocatrice di Fermo si è imposta in tre set con il punteggio di 6-2 2-6 6-3, al termine di due ore e dieci minuti di battaglia. La cinese, numero 163 WTA e presente in tabellone grazie a una wild card, ha tenuto testa all'azzurra soprattutto nel secondo parziale, prima di cedere alla maggiore solidità di Cocciaretto nel set decisivo.