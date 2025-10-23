Cocciaretto vola ai quarti del Guangzhou Open: battuta Wang in tre set
Prosegue il cammino positivo di Elisabetta Cocciaretto al Guangzhou Open, torneo WTA 250 in corso sui campi in cemento della metropoli cinese e dotato di un montepremi di 267.082 dollari (230.000 euro circa). La 24enne marchigiana, attualmente numero 95 del ranking mondiale, ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dopo una vittoria sofferta ma meritata contro la padrona di casa Wang Xiyu. Nel match rinviato a oggi (23 ottobre) a causa della pioggia, la giocatrice di Fermo si è imposta in tre set con il punteggio di 6-2 2-6 6-3, al termine di due ore e dieci minuti di battaglia. La cinese, numero 163 WTA e presente in tabellone grazie a una wild card, ha tenuto testa all'azzurra soprattutto nel secondo parziale, prima di cedere alla maggiore solidità di Cocciaretto nel set decisivo.
Ai quarti sfida Ann Li, numero 44 del mondo
Per un posto in semifinale, Cocciaretto troverà sulla sua strada la statunitense Ann Li, numero 44 del mondo e seconda testa di serie del torneo, reduce dal successo in due set su Camila Osorio (7-5 6-2). Sarà un confronto inedito tra le due giocatrici, che non si sono mai affrontate prima d'ora nel circuito maggiore. Cocciaretto sembra aver ritrovato fiducia e ritmo, pronta a giocarsi le sue carte in un torneo che potrebbe rilanciarla nel ranking WTA.