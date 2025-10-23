L'Italia può vincere la Coppa Davis senza Sinner? Dalla Spagna di Alcaraz alla Repubblica Ceca, tutte le insidie
L'Italia può vincere la Coppa Davis anche senza Jannik Sinner? È arrivato il momento di dimostrare che il tennis italiano sta vivendo un momento d'oro, al di là di Jannik. Ai quarti di finale la squadra capitanata da Volandri debutterà con l’Austria, che è partita dalle qualificazioni sorprendendo tutti. È la prima volta alle Finals di Davis nel nuovo format per la squadra di capitan Jurgen Melzer. La formazione austriaca torna tra le prime otto del mondo dopo 13 anni. Sulla carta gli azzurri sono ampiamente favoriti. L’Austria non ha grandi individualità. Dei tre singolaristi il più alto nel ranking Atp è Filip Misolic, attualmente numero 95. Ha un precedente con Musetti e uno con Cobolli, entrambi persi. Berrettini invece non lo ha mai affrontato. L’altro singolarista è Jurij Rodionov, attualmente 154 ma con un best ranking da 87 al mondo nel 2024. Non ci sono precedenti con i nostri, che partono favoriti. Rodionov però è stato protagonista dell’impresa con l’Ungheria battendo Fucsovic, nettamente favorito, 6-1 6-2. Il terzo singolarista è Lukas Neumayer, che probabilmente però non sarà impiegato. L’insidia più grande dell’Austria è forse il doppio: la coppia Lucas Miedler e Alexander Erler ha vinto sette titoli Atp, l’ultimo l’anno scorso a Vienna. Sono rispettivamente numero 28 e numero 41 nel ranking di doppio. I nostri Bolelli e Vavassori devono stare molto attenti. Sarebbe meglio non arrivarci.
Francia o Belgio in semifinale
In caso di passaggio del turno l’Italia affronterà in semifinale la vincitrice tra Francia e Belgio. La squadra transalpina è sicuramente insidiosa, con individualità forti come Ugo Humbert, 24 al mondo con un best ranking da 13. Arthur Rinderknech è 27 al mondo ed è in ottima forma in questo momento. È una squadra solida con una grande tradizione in Coppa Davis: nel nuovo format si è qualificata sei volte su sei. Vanta 10 trionfi in Coppa Davis, l’ultimo nel 2017 in finale con il Belgio. Proprio il Belgio sarebbe una squadra più abbordabile per l’Italia da affrontare, anche se comunque ostica. Il suo singolarista più temibile è Zizou Bergs, attualmente in posizione numero 40 nel ranking. Collignon è molto più sotto, in posizione numero 73. Gille-Vliegen è un doppio di ottimo livello e sarebbe meglio evitarla.
Spagna con Alcaraz, e l'insidia Repubblica Ceca
Nella parte bassa del tabellone poi ci sono Repubblica Ceca, Spagna, Argentina e Germania: tutte possibili avversarie dell’Italia in finale. Inutile dire che lo spauracchio numero uno è la Spagna, perché c’è Carlos Alcaraz, numero uno al mondo. L’idea di vederlo alzare la Coppa Davis a Bologna, in casa nostra, è già un colpo al cuore. Nel complesso però non è una squadra imbattibile. Al di là di Carlos, gli altri giocatori sono tutti battibili. Jaume Munar è attualmente numero 42 nel ranking. Anche nel doppio c’è Granollers, che è uno specialista ma non ha un compagno. La Spagna ha una buona tradizione in Coppa Davis, l’ha vinta sette volte, l’ultima nel 2019. La Germania può schierare Zverev, numero tre al mondo anche se a distanza siderale dai primi due. È un'altra avversaria molto tosta. Ha un doppio di altissimo livello Krawietz-Putz, numeri 10 e 11 nel ranking, e un secondo singolarista come Struff molto forte. Ultima grande insidia, ma non in ordine di importanza, la Repubblica Ceca. Lehecka (numero 17), Mensik (numero 19) e Machac (numero 31) sono tre tennisti notevoli. Partecipa alle Finals di Davis per il terzo anno consecutivo. Nel 1980 - allora era la Cecoslovacchia - ha vinto la Davis in finale contro l’Italia. Una squadra con giocatori giovani, in forma, e molto tosta.
