L'Italia può vincere la Coppa Davis senza Sinner? Dalla Spagna di Alcaraz alla Repubblica Ceca, tutte le insidie

L'Italia può vincere la Coppa Davis anche senza Jannik Sinner? È arrivato il momento di dimostrare che il tennis italiano sta vivendo un momento d'oro, al di là di Jannik. Ai quarti di finale la squadra capitanata da Volandri debutterà con l’Austria, che è partita dalle qualificazioni sorprendendo tutti. È la prima volta alle Finals di Davis nel nuovo format per la squadra di capitan Jurgen Melzer. La formazione austriaca torna tra le prime otto del mondo dopo 13 anni. Sulla carta gli azzurri sono ampiamente favoriti. L’Austria non ha grandi individualità. Dei tre singolaristi il più alto nel ranking Atp è Filip Misolic, attualmente numero 95. Ha un precedente con Musetti e uno con Cobolli, entrambi persi. Berrettini invece non lo ha mai affrontato. L’altro singolarista è Jurij Rodionov, attualmente 154 ma con un best ranking da 87 al mondo nel 2024. Non ci sono precedenti con i nostri, che partono favoriti. Rodionov però è stato protagonista dell’impresa con l’Ungheria battendo Fucsovic, nettamente favorito, 6-1 6-2. Il terzo singolarista è Lukas Neumayer, che probabilmente però non sarà impiegato. L’insidia più grande dell’Austria è forse il doppio: la coppia Lucas Miedler e Alexander Erler ha vinto sette titoli Atp, l’ultimo l’anno scorso a Vienna. Sono rispettivamente numero 28 e numero 41 nel ranking di doppio. I nostri Bolelli e Vavassori devono stare molto attenti. Sarebbe meglio non arrivarci.