Marta Kostyuk, accusa shock a Sabalenka: “Livelli di testosterone più alti…”

L’accusa della Kostyuk a Sabalenka

“Ogni giocatore ha la sua struttura biologica, e ce ne sono alcuni che hanno livelli più alti di testosterone e altri più bassi. È qualcosa di naturale che, sicuramente, li aiuta”, ha dichiarato Kostyuk, sottolineando di percepire importanti differenze fisiche rispetto alle atlete ai vertici della classifica. L’ucraina, tra le giovani più promettenti del circuito, ha ammesso di sentirsi spesso in svantaggio rispetto a rivali "più grandi, più forti e più alte". “Non posso aumentare di dieci chili o cinque centimetri di altezza, quindi devo usare tutto ciò che ho al cento per cento. Ci sono giocatori con più vantaggio in altri aspetti, ma questo è lo sport". Nonostante le parole abbiano suscitato reazioni contrastanti, Kostyuk ha voluto precisare di provare grande rispetto per le tenniste citate, in particolare per Sabalenka, attuale numero uno al mondo: “Ho giocato partite molto combattute contro Aryna e si vede come affronta i punti di break: non ha dubbi. Questa fiducia la aiuta molto”, ha concluso.