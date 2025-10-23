Pure Messner parla di Sinner: "Arriva dalle montagne, come me. I geni possono fare..."
Il re degli ottomila difende il tennista dopo le accuse sulla rinuncia alla Coppa Davis
Tra la valanga di commenti che hanno diviso l'Italia sportiva in questi giorni su Sinner se ne aggiunge una piuttosto particolare. "Jannik è un genio, è come tale, come genio, può fare quello che vuole, ha capacità più della maggior parte delle persone". A dirlo non è uno sportivo qualunque ma lo scalatore più famoso al mondo, il re degli Ottomila, Reinhold Messner. Le leggenda italiana dell'alpinismo ha parlato oggi a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1. A Messner è stato richiesto di un parere sulle polemiche che hanno colpito il campione italiano di tennis dopo il suo annuncio che non parteciperà alla fase finale della coppa Davis a Bologna. "Personalmente non lo conosco ma lo sento vicino e lo seguo anche in quanto sudtirolese", ha dichiarato l'alpinista.