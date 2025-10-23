Pure Messner parla di Sinner: "Arriva dalle montagne, come me. I geni possono fare..."

Tra la valanga di commenti che hanno diviso l'Italia sportiva in questi giorni su Sinner se ne aggiunge una piuttosto particolare. "Jannik è un genio, è come tale, come genio, può fare quello che vuole, ha capacità più della maggior parte delle persone". A dirlo non è uno sportivo qualunque ma lo scalatore più famoso al mondo, il re degli Ottomila, Reinhold Messner. Le leggenda italiana dell'alpinismo ha parlato oggi a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1. A Messner è stato richiesto di un parere sulle polemiche che hanno colpito il campione italiano di tennis dopo il suo annuncio che non parteciperà alla fase finale della coppa Davis a Bologna. "Personalmente non lo conosco ma lo sento vicino e lo seguo anche in quanto sudtirolese", ha dichiarato l'alpinista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA