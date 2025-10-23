Musetti diretta Atp Vienna: segui la sfida contro Etcheverry di oggi live

VIENNA (Austria) - Lorenzo Musetti cerca punti preziosi nel torneo di Vienna per conquistare l’accesso alle Finals. Il tennista caratino è attualmente ottavo nella Race 2025, e occupa l’ultimo posto utile per qualificarsi. Ma l’azzurro è insidiato dal canadese Felix Auger-Aliassime che - dopo aver vinto il torneo di Basilea - sta accorciando il margine dall’italiano. Segui tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio

21:23

Il profilo di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti è un tennista italiano nato a Carrara il 3 marzo 2002. luglio. Attualmente occupa l’8ª posizione della classifica mondiale, il suo best ranking è il 6º posto conquistato nel giugno 2025. Ha vinto due titoli del circuito Atp nel 2022 trionfando ad Amburgo e Napoli. Nel 2024 ha conquistato nel singolare maschile la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi.

21:11

Musetti-Etcheverry, il bilancio

Lorenzo Musetti e Tomas Martin Etcheverry si sono affrontati soltanto una volta nel corso della loro carriera. L’unico precedente è quello dell’ultimo torneo ATP Masters 1000 di Madrid dove l’italiano si è imposto in due set con il punteggio di 7-6, 6-2.

20:57

Musetti vs Aliassime, il divario nella Race 2025

L'italiano Lorenzo Musetti è attualmente ottavo nella Race 2025 con 3575 punti, il canadese Felix Auger-Aliassime occupa la nona posizione con 3295 punti. Il divario tra i due tennisti è di 280 punti. La sfida odierna contro l'argentino Etcheverry potrebbe regalare all'italiano altri 50 punti nella classifica Race 2025.

Vienna (Austria)