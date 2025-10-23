Musetti-Moutet, quarti Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Lorenzo Musetti continua a fare strada nell'ATP 500 di Vienna. Dopo il successo all'esordio ai danni del serbo Hamad Medjedovic, il carrarino si è ripetuto al secondo turno contro l'argentino Tomas Etcheverry. 6-3 6-4 il punteggio in favore del classe 2002, che ha archiviato la pratica appena prima di mezzanotte e si è guadagnato l'accesso ai quarti di finale. Un successo importante anche in ottica ATP Finals perché gli ha permesso di incrementare il proprio vantaggio e consolidare l'ottavo posto insieme al vantaggio di 380 punti su Felix Auger-Aliassime. Alla portata anche il prossimo impegno dell'azzurro, opposto al francese Corentin Moutet. Reduce dalla finale raggiunta ad Almaty e un bel successo ai danni di Daniil Medvedev, rappresenta un avversario ostico ma contro cui Musetti potrà giocarsi le proprie carte.
Musetti-Moutet, orario e quando si gioca
La sfida di quarti di finale dell'ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet è in programma venerdì 24 ottobre sul Center Court non prima delle ore 20:15.
I precedenti tra Musetti e Moutet
Lorenzo ha vinto l'unico confronto, quest'anno sulla terra rossa di Buenos Aires. 6-2 6-3 il punteggio.
Dove vedere il match in tv
L'incontro di Lorenzo Musetti sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. La sfida sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
ATP Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.345
SECONDO TURNO – € 40.025
QUARTI DI FINALE – € 74.980
SEMIFINALE – € 146.765
FINALISTA – € 275.390
VINCITORE – € 511.835