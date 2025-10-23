Musetti-Moutet, quarti Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti continua a fare strada nell'ATP 500 di Vienna. Dopo il successo all'esordio ai danni del serbo Hamad Medjedovic, il carrarino si è ripetuto al secondo turno contro l'argentino Tomas Etcheverry. 6-3 6-4 il punteggio in favore del classe 2002, che ha archiviato la pratica appena prima di mezzanotte e si è guadagnato l'accesso ai quarti di finale. Un successo importante anche in ottica ATP Finals perché gli ha permesso di incrementare il proprio vantaggio e consolidare l'ottavo posto insieme al vantaggio di 380 punti su Felix Auger-Aliassime. Alla portata anche il prossimo impegno dell'azzurro, opposto al francese Corentin Moutet. Reduce dalla finale raggiunta ad Almaty e un bel successo ai danni di Daniil Medvedev, rappresenta un avversario ostico ma contro cui Musetti potrà giocarsi le proprie carte.