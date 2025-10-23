Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Musetti-Moutet, quarti Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un'altra vittoria in due set ha permesso a Lorenzo di proseguire il suo cammino nell'Erste Bank Open: quello che c'è da sapere sul suo prossimo appuntamento
2 min
TagsLorenzo Musetticorentin moutetatp 500 vienna

Lorenzo Musetti continua a fare strada nell'ATP 500 di Vienna. Dopo il successo all'esordio ai danni del serbo Hamad Medjedovic, il carrarino si è ripetuto al secondo turno contro l'argentino Tomas Etcheverry. 6-3 6-4 il punteggio in favore del classe 2002, che ha archiviato la pratica appena prima di mezzanotte e si è guadagnato l'accesso ai quarti di finale. Un successo importante anche in ottica ATP Finals perché gli ha permesso di incrementare il proprio vantaggio e consolidare l'ottavo posto insieme al vantaggio di 380 punti su Felix Auger-Aliassime. Alla portata anche il prossimo impegno dell'azzurro, opposto al francese Corentin Moutet. Reduce dalla finale raggiunta ad Almaty e un bel successo ai danni di Daniil Medvedev, rappresenta un avversario ostico ma contro cui Musetti potrà giocarsi le proprie carte.

Musetti-Moutet, orario e quando si gioca

La sfida di quarti di finale dell'ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet è in programma venerdì 24 ottobre sul Center Court non prima delle ore 20:15.

I precedenti tra Musetti e Moutet

Lorenzo ha vinto l'unico confronto, quest'anno sulla terra rossa di Buenos Aires. 6-2 6-3 il punteggio.

Dove vedere il match in tv

L'incontro di Lorenzo Musetti sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. La sfida sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALISTA – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

La carica di Musetti: "Grande voglia di essere alle Finals"Cobolli perde con Sinner ma la reazione è da campione