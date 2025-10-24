Nel tennis si gioca troppo? La risposta di Sinner sul nuovo torneo in Arabia è netta

Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna. Dopo il successo all'esordio su Daniel Altmaier, il numero due del mondo ha domato anche Flavio Cobolli nel derby che si è concluso con il punteggio di 6-2 7-6(4) dopo un'ora e 46 minuti di gioco. Campione del torneo nel 2023, la testa di serie numero uno del tabellone ha così guadagnato la sfida con Alexander Bublik, che quest'anno è riuscito a batterlo ad Halle. "Sasha è un giocatore fortissimo e in condizioni indoor diventa ancora più pericoloso - ha commentato Sinner in conferenza stampa -. Serve benissimo e viene da ottime prestazioni, quindi mi aspetto una partita davvero complicata".