venerdì 24 ottobre 2025
Nel tennis si gioca troppo? La risposta di Sinner sul nuovo torneo in Arabia è netta

Dopo il successo negli ottavi di finale di Vienna contro Flavio Cobolli, il numero due del mondo ha parlato dell'introduzione del decimo Masters 1000
Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna. Dopo il successo all'esordio su Daniel Altmaier, il numero due del mondo ha domato anche Flavio Cobolli nel derby che si è concluso con il punteggio di 6-2 7-6(4) dopo un'ora e 46 minuti di gioco. Campione del torneo nel 2023, la testa di serie numero uno del tabellone ha così guadagnato la sfida con Alexander Bublik, che quest'anno è riuscito a batterlo ad Halle. "Sasha è un giocatore fortissimo e in condizioni indoor diventa ancora più pericoloso - ha commentato Sinner in conferenza stampa -. Serve benissimo e viene da ottime prestazioni, quindi mi aspetto una partita davvero complicata".

Sinner commenta il Masters 1000 in Arabia

L'azzurro ha poi parlato dell'indriduzione di un nuovo Masters 1000 a partire dal 2028, il decimo, che si svolgerà in Arabia Saudita. Queste le sue parole: "Penso che sia la prima volta in assoluto che si aggiunge un Masters 1000 al calendario ATP. Io lo vedo come un cambiamento positivo, dato che la popolazione locale è molto giovane ed è un mercato da cui si possono ricavare grandi cose per il futuro del nostro sport. Non so esattamente quando verrà giocato questo torneo, ma nel complesso mi sembra una cosa positiva".

