Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fognini difende Sinner dagli assalti dopo il no alla Davis: il messaggio sui social per Jannik è virale

Il tennista ligure ha preso le difese del numero due del mondo dopo la rinuncia alla nazionale: le sue parole pubblicate su una storia Instagram
1 min
Tagsjannik sinnerFabio FogniniCoppa Davis

Fabio Fognini difende Jannik Sinner sulla decisione di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis, che ha scatenato le critiche di una parte dell'opinione pubblica. Il numero due del mondo, protagonista dei successi dell'Italia nel 2023 e nel 2024, ha infatti deciso di chiudere la sua stagione con le Nitto Atp Finals e di non volare a Bologna con la nazionale capitanata da Filippo Volandri che potrà invece contare su Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Fognini difende Sinner sulla Davis

Sull'argomento, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Fabio Fognini ha preso le difese del tennista altoatesino. Alla domanda di un tifoso: "Cosa ne pensi di Sinner che non partecipa alla Davis?", il ligure ha infatti risposto: "Penso che sia più che comprensibile. Da giocatore capisco la sua decisione di finire al meglio il 2025 e prepararsi per i veri obiettivi che ha del 2026. Ha 24 anni e sicuramente avrà altre cento opportunità di portare in alto la nostra amata bandiera".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner sul nuovo torneo in ArabiaMusetti-Moutet, la preview