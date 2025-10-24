Fognini difende Sinner dagli assalti dopo il no alla Davis: il messaggio sui social per Jannik è virale

Fabio Fognini difende Jannik Sinner sulla decisione di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis , che ha scatenato le critiche di una parte dell'opinione pubblica. Il numero due del mondo, protagonista dei successi dell'Italia nel 2023 e nel 2024, ha infatti deciso di chiudere la sua stagione con le Nitto Atp Finals e di non volare a Bologna con la nazionale capitanata da Filippo Volandri che potrà invece contare su Lorenzo Musetti , Flavio Cobolli , Matteo Berrettini , Simone Bolelli e Andrea Vavassori .

Fognini difende Sinner sulla Davis

Sull'argomento, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Fabio Fognini ha preso le difese del tennista altoatesino. Alla domanda di un tifoso: "Cosa ne pensi di Sinner che non partecipa alla Davis?", il ligure ha infatti risposto: "Penso che sia più che comprensibile. Da giocatore capisco la sua decisione di finire al meglio il 2025 e prepararsi per i veri obiettivi che ha del 2026. Ha 24 anni e sicuramente avrà altre cento opportunità di portare in alto la nostra amata bandiera".