Fognini difende Sinner dagli assalti dopo il no alla Davis: il messaggio sui social per Jannik è virale
Fabio Fognini difende Jannik Sinner sulla decisione di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis, che ha scatenato le critiche di una parte dell'opinione pubblica. Il numero due del mondo, protagonista dei successi dell'Italia nel 2023 e nel 2024, ha infatti deciso di chiudere la sua stagione con le Nitto Atp Finals e di non volare a Bologna con la nazionale capitanata da Filippo Volandri che potrà invece contare su Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
Sull'argomento, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Fabio Fognini ha preso le difese del tennista altoatesino. Alla domanda di un tifoso: "Cosa ne pensi di Sinner che non partecipa alla Davis?", il ligure ha infatti risposto: "Penso che sia più che comprensibile. Da giocatore capisco la sua decisione di finire al meglio il 2025 e prepararsi per i veri obiettivi che ha del 2026. Ha 24 anni e sicuramente avrà altre cento opportunità di portare in alto la nostra amata bandiera".