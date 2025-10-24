Incredible Shapovalov, abbandona la partita con Fonseca per protesta: il pubblico lo fischia! I telecronisti sorpresi: "Ma cosa fa...?"

Game over. Il tennista canadese Denis Shapovalov , dopo una lite con un giudice di sedia, saluta tutti e se ne va. E’ accaduto al torneo Atp 500 di Basilea dove il tennista era in campo per sfidare il brasiliano Joao Fonseca. Sul punteggio di un set pari, e con il brasiliano in vantaggio nel terzo e decisivo set per 4-1, il canadese ha deciso durante un cambio di campo di abbandonare la partita in polemica con uno dei giudici di sedia. Dagli spalti sono partiti dei fischi che hanno accompagnato il tennisto fino alla sua uscita dal campo mentre i commentatori di Sky Sport sono rimasti senza parole. "E' incredibile... è incredibile... ma cosa fa?", hanno detto visibilmente sorpresi.

Shapovalov, la lite con l'arbitro

Dall'inizio dell'incontro il tennista canadese ha avuto più di un momento di nervosismo, in particolare con le decisioni di un giudice di sedia. Shapovalov è apparso subito particolarmente nervoso, nonostante l'esito della partita stesse andando dalla sua parte. Durante il secondo set, la tensione si è ulteriormente alzata, e nel terzo, con il brasiliano in netto vantaggio, si è arrivati alla drastica decisione a due game (potenziali) dalla fine del match. A quel punto, Shapovalov ha lasciato tutti di stucco andando a recuperare il proprio borsone e lasciando il campo. Il brasiliano Joao Fonseca ha provato in qualche modo a farlo recedere dalle sue intenzioni, ma non c'è stato verso. L'arbitro, ignaro della scelta del giocatore di abbandonare il match, ha provato a chiedere informazioni al brasiliano che non sapeva però cosa rispondere. C'è da dire che il tennista canadese ha salutato per due volte il collega e ha stretto la mano anche dall'arbitro alzando la mano in segno di saluto verso il pubblico mentre lasciava il campo con le sue borse. Inizialmente si è pensato ad un problema fisico ma l'ipotesi è tramontata quasi subito visto che lo stesso giocatore non stava dando alcun segnale di scarsa tenuta fisica.