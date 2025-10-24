Auger-Aliassime si ritira a Basilea: Musetti sempre più vicino alle Finals

Colpo di scena nella corsa alla qualificazione per le Nitto Atp Finals di Torino . Se Carlos Alcaraz , Jannik Sinner , Novak Djokovic e Alexander Zverev sono già certi di aver staccato il pass per il torneo, restano ancora da assegnare gli ultimi quattro posti. Vicinissimo alla qualificazione Taylor Fritz , con Ben Shelton , Alex De Minaur , Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime che si giocheranno la qualificazione fino all'ultimo torneo. A Basilea è arrivato quest'oggi il ritiro di Auger-Aliassime, costretto a gettare la spugna nella sfida con Jaume Munar nei quarti di finale dopo appena 45 minuti di gioco. Il canadese è l'avversario più diretto dell'azzurro per l'ultimo posto disponibile per Torino, l'ottavo.

Race: la situazione aggiornata

Eliminati a Basilea agli ottavi di finale Fritz e Shelton restano rispettivamente a 3.835 e 3.770 punti. De Minaur, che battendo Matteo Berrettini ha raggiunto le semifinali di Vienna si è invece portato a quota 3.735 e potrebbe allungare ulteriormente. Battendo Moutet nei quarti di Vienna, Musetti salirebbe a 3.575 punti avvicinando Shelton e allungando ulteriormente su Auger-Aliassime, che resta distante 380 punti a quota 3.195. Tutto si deciderà comunque la settimana prossima al Masters 1000 di Parigi e poi con i tornei di Metz e Atene.