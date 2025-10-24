Auger-Aliassime si ritira a Basilea: Musetti sempre più vicino alle Finals
Colpo di scena nella corsa alla qualificazione per le Nitto Atp Finals di Torino. Se Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic e Alexander Zverev sono già certi di aver staccato il pass per il torneo, restano ancora da assegnare gli ultimi quattro posti. Vicinissimo alla qualificazione Taylor Fritz, con Ben Shelton, Alex De Minaur, Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime che si giocheranno la qualificazione fino all'ultimo torneo. A Basilea è arrivato quest'oggi il ritiro di Auger-Aliassime, costretto a gettare la spugna nella sfida con Jaume Munar nei quarti di finale dopo appena 45 minuti di gioco. Il canadese è l'avversario più diretto dell'azzurro per l'ultimo posto disponibile per Torino, l'ottavo.
Race: la situazione aggiornata
Eliminati a Basilea agli ottavi di finale Fritz e Shelton restano rispettivamente a 3.835 e 3.770 punti. De Minaur, che battendo Matteo Berrettini ha raggiunto le semifinali di Vienna si è invece portato a quota 3.735 e potrebbe allungare ulteriormente. Battendo Moutet nei quarti di Vienna, Musetti salirebbe a 3.575 punti avvicinando Shelton e allungando ulteriormente su Auger-Aliassime, che resta distante 380 punti a quota 3.195. Tutto si deciderà comunque la settimana prossima al Masters 1000 di Parigi e poi con i tornei di Metz e Atene.