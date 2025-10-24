Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
Berrettini si ritira dal Masters 1000 di Parigi: ecco i motivi della scelta

Il tennista romano avrebbe dovuto affrontare le qualificazioni dopo aver raggiunto i quarti di finale nel torneo Atp 500 di Vienna
Si è interrotta nei quarti di finale la corsa di Matteo Berrettini nell'Atp 500 di Vienna. Dopo aver sconfitto Alexei Popyrin al debutto e aver battuto Cameron Norrie al secondo turno, il tennista romano si è arreso ad Alex De Minaur con il punteggio di 6-1 7-6(4). Una settimana positiva per l'azzurro, autore di due buone prestazioni che gli hanno permesso di tornare a vincere due partite di fila dopo oltre sei mesi. L'ultima volta ci era riuscito al Masters 1000 di Montecarlo, ad aprile.

Berrettini, arriva il forfait da Parigi

Dopo le fatiche di Vienna, Berrettini ha deciso di ritirarsi dalle qualificazioni del Masters 1000 di Parigi, che prenderanno il via domani. L'azzurro tornerà in campo nell'Atp 250 di Metz, torneo in programma dal 2 all'8 novembre dov'è al momento fuori di 3 posti dal main draw.

 

