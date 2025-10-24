Berrettini si ritira dal Masters 1000 di Parigi: ecco i motivi della scelta
Si è interrotta nei quarti di finale la corsa di Matteo Berrettini nell'Atp 500 di Vienna. Dopo aver sconfitto Alexei Popyrin al debutto e aver battuto Cameron Norrie al secondo turno, il tennista romano si è arreso ad Alex De Minaur con il punteggio di 6-1 7-6(4). Una settimana positiva per l'azzurro, autore di due buone prestazioni che gli hanno permesso di tornare a vincere due partite di fila dopo oltre sei mesi. L'ultima volta ci era riuscito al Masters 1000 di Montecarlo, ad aprile.
Berrettini, arriva il forfait da Parigi
Dopo le fatiche di Vienna, Berrettini ha deciso di ritirarsi dalle qualificazioni del Masters 1000 di Parigi, che prenderanno il via domani. L'azzurro tornerà in campo nell'Atp 250 di Metz, torneo in programma dal 2 all'8 novembre dov'è al momento fuori di 3 posti dal main draw.