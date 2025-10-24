Berrettini si ritira dal Masters 1000 di Parigi: ecco i motivi della scelta

Si è interrotta nei quarti di finale la corsa di Matteo Berrettini nell'Atp 500 di Vienna. Dopo aver sconfitto Alexei Popyrin al debutto e aver battuto Cameron Norrie al secondo turno, il tennista romano si è arreso ad Alex De Minaur con il punteggio di 6-1 7-6(4). Una settimana positiva per l'azzurro, autore di due buone prestazioni che gli hanno permesso di tornare a vincere due partite di fila dopo oltre sei mesi. L'ultima volta ci era riuscito al Masters 1000 di Montecarlo, ad aprile.