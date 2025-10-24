Corriere dello Sport.it
Sinner-De Minaur, semifinale Atp 500 di Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Già vincitore del torneo nel 2023, il numero due del mondo ha superato nei quarti di finale Alexander Bublik in due set
2 min
jannik sinner, Alex De Minaur, atp 500 vienna

Jannik Sinner ha staccato il pass per la semifinale dell'Atp 500 di Vienna. Dopo il successo all'esordio su Daniel Altmaier e la vittoria nel derby contro Flavio Cobolli, il numero due del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4 su Alexander Bublik per guadagnare la sfida con la testa di serie numero 3 del tabellone, Alex De Minaur. L'australiano nei quarti di finale ha avuto la meglio su Matteo Berrettini in due set.

Sinner-De Minaur, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e De Minaur, valida per la semifinale dell'Atp 500 di Vienna, è in programma sabato 25 ottobre sul Center Court non prima delle ore 15:00.

I precedenti tra Sinner e De Minaur

Sono ben undici i confronti diretti tra Sinner e De Minaur, con l'azzurro che è sempre riuscito ad imporsi. L'ultimo precedente risale alla semifinale dell'Atp 500 di Pechino, dove Jannik si è imposto con lo score di 6-3 4-6 6-2.

Dove vedere il match in tv

La partita con Sinner protagonista verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

