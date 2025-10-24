Masters 1000 Parigi, sorteggiato il tabellone: Sinner esordirà contro Michelsen o Bergs

È stato sorteggiato il tabellone principale del Rolex Paris Masters 2025 , l'ultimo Masters 1000 della stagione che si disputerà per la prima volta sul veloce indoor della Paris La Défense Arena 2025 dal 25 ottobre al 2 novembre. A guidare l'ordine delle teste di serie sarà Carlos Alcaraz , pronto al ritorno in campo dopo la finale persa al Six Kings Slam , seguito da Jannik Sinner , che ha invece appena raggiunto la semifinale dell' Atp 500 di Vienna dove affronterà domani Alex De Minaur . La corsa al titolo del campione azzurro inizierà al secondo turno contro il vincitore della sfida tra Alex Michelsen e Zizou Bergs , mentre Alcaraz dopo il bye al primo turno se la vedrà con Cameron Norrie o Sebastian Baez .

Il tabellone degli altri azzurri

Sono stati sorteggiati nella parte bassa di tabellone anche Lorenzo Sonego, che farà il suo esordio contro contro un qualificato e potrebbe essere in caso di vittoria l'avversario al secondo turno di Lorenzo Musetti, oltre a Luciano Darderi, che al primo turno se la vedrà con la wild card francese Arthur Cazaux, e Flavio Cobolli, che debutterà invece contro Tomas Machac. Nei quarti di finale ipotetici Sinner potrebbe incrociare Ben Shelton, mentre in semifinale potrebbe affrontare Alexander Zverev. La sfida con Alcaraz sarà possibile solamente in finale.