Musetti-Zverev, semifinale Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti vola in semifinale all' Atp 500 di Vienna . Il tennista carrarino, ancora in corsa per un posto alle Nitto Atp Finals di Torino , ha superato Corentin Moutet con il punteggio di 6-3 6-4 riuscendo a diventare il secondo italiano tra i migliori quattro giocatori del torneo dopo Jannik Sinner , che aprirà il programma di sabato contro Alex De Minaur . Il toscano sarà invece impegnato nella sfida con Alexander Zverev , testa di serie numero due del tabellone.

Musetti-Zverev, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e Zverev, valida per la semifinale dell'Atp 500 di Vienna, è in programma sabato 25 ottobre sul Center Court non prima delle ore 16:30.

I precedenti tra Musetti e Zverev

Sono quattro i precedenti tra Musetti e Zverev, con l'azzurro avanti 3-1 nel conto dei confronti diretti: nell'ultimo incrocio ad avere la meglio è stato l'azzurro, che si è imposto con il punteggio di 7-6(1) 6-4 nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia.

Dove vedere il match in tv

La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835