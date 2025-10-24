Musetti-Zverev, semifinale Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Lorenzo Musetti vola in semifinale all'Atp 500 di Vienna. Il tennista carrarino, ancora in corsa per un posto alle Nitto Atp Finals di Torino, ha superato Corentin Moutet con il punteggio di 6-3 6-4 riuscendo a diventare il secondo italiano tra i migliori quattro giocatori del torneo dopo Jannik Sinner, che aprirà il programma di sabato contro Alex De Minaur. Il toscano sarà invece impegnato nella sfida con Alexander Zverev, testa di serie numero due del tabellone.
Musetti-Zverev, orario e quando si gioca
La sfida tra Musetti e Zverev, valida per la semifinale dell'Atp 500 di Vienna, è in programma sabato 25 ottobre sul Center Court non prima delle ore 16:30.
I precedenti tra Musetti e Zverev
Sono quattro i precedenti tra Musetti e Zverev, con l'azzurro avanti 3-1 nel conto dei confronti diretti: nell'ultimo incrocio ad avere la meglio è stato l'azzurro, che si è imposto con il punteggio di 7-6(1) 6-4 nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia.
Dove vedere il match in tv
La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp 500 Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.345
SECONDO TURNO – € 40.025
QUARTI DI FINALE – € 74.980
SEMIFINALE – € 146.765
FINALE – € 275.390
VINCITORE – € 511.835