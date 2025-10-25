Roddick e la dura replica a Djokovic: "Parla del ‘sistema’ nel tennis ma se vuole dire certe cose..."

Nel mondo del tennis non si placano le critiche contro un calendario troppo fitto e un'organizzazione, quella dell'Atp, che continua ad essere tema di dibattito e discussione. Su tutte, l'introduzione definitiva dei Masters 1000 a due settimane che ha portato alle lamentele di diversi giocatori, che imputano alla durata dei tornei un impatto diretto sulle condizioni fisiche al termine della stagione. Tra i tanti campioni che si sono espressi a farsi portavoce del malcontento c'è stato Novak Djokovic, che ha espresso un clima di disagio chiedendo ai colleghi una maggiore organizzazione per difendere i propri diritti. "Attualmente nel tennis c’è un monopolio, così come in altri grandi sport mondiali a questo livello - le parole di Djokovic -. Molti media che si occupano di tennis scelgono di non scrivere di questo argomento perché non è nell’interesse di chi li paga. Si tratta di un gioco vizioso e un circolo vizioso, ma finché avrò voce in capitolo, la userò. Grazie all'azione della PTPA siamo riusciti, direttamente e indirettamente, a forzare alcune decisione dell'Atp a riconsiderare alcune scelte, Direttamente un po' meno perché non ci permettono di entrare nel sistema e di essere parte del tavolo decisionale di avere una partecipazione diretta nel sistema, ma indirettamente abbiamo risolto molte cose in modo positivo e provocato una reazione".