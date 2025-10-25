Sinner, finale Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner è il primo finalista dell' Atp 500 di Vienna . Reduce dalla vittoria nei quarti di finale contro Alexander Bublik , il numero due del mondo ha sconfitto per la dodicesima volta in carriera su altrettanti scontri diretti Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 6-4 per conquistare l'ultimo atto del torneo, dove riuscì a trionfare nel 2023. Per il titolo, l'altoatesino affronterà uno tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev .

Sinner, finale Atp 500 Vienna: orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e il vincitore del match tra Zverev e Musetti, valida per la finale dell'Atp 500 di Vienna, è in programma domenica 26 ottobre sul Center Court a partire dalle ore 14:00.

Dove vedere il match in tv

La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835