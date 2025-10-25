Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner, finale Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero due del mondo torna in finale nella capitale austriaca dopo il titolo conquistato nel 2023 grazie al successo in due set su Alex De Minaur
2 min
Tagsjannik sinneratp 500 vienna

Jannik Sinner è il primo finalista dell'Atp 500 di Vienna. Reduce dalla vittoria nei quarti di finale contro Alexander Bublik, il numero due del mondo ha sconfitto per la dodicesima volta in carriera su altrettanti scontri diretti Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 6-4 per conquistare l'ultimo atto del torneo, dove riuscì a trionfare nel 2023. Per il titolo, l'altoatesino affronterà uno tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev

Sinner, finale Atp 500 Vienna: orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e il vincitore del match tra Zverev e Musetti, valida per la finale dell'Atp 500 di Vienna, è in programma domenica 26 ottobre sul Center Court a partire dalle ore 14:00.

Dove vedere il match in tv

La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Roddick e la dura replica a DjokovicBruno Vespa attacca ancora Sinner