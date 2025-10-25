Sinner, finale Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jannik Sinner è il primo finalista dell'Atp 500 di Vienna. Reduce dalla vittoria nei quarti di finale contro Alexander Bublik, il numero due del mondo ha sconfitto per la dodicesima volta in carriera su altrettanti scontri diretti Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 6-4 per conquistare l'ultimo atto del torneo, dove riuscì a trionfare nel 2023. Per il titolo, l'altoatesino affronterà uno tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.
Sinner, finale Atp 500 Vienna: orario e quando si gioca
La sfida tra Sinner e il vincitore del match tra Zverev e Musetti, valida per la finale dell'Atp 500 di Vienna, è in programma domenica 26 ottobre sul Center Court a partire dalle ore 14:00.
Dove vedere il match in tv
La partita verrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp 500 Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.345
SECONDO TURNO – € 40.025
QUARTI DI FINALE – € 74.980
SEMIFINALE – € 146.765
FINALE – € 275.390
VINCITORE – € 511.835