"Basta con Laila, vogliamo vedere carotino": tifosi di Sinner si ribellano sui social contro la regia del torneo di Vienna
Una tifosa d'eccezione per Jannik Sinner nel suo match di semifinale all'Atp 500 di Vienna contro Alex De Minaur. Il numero due del mondo durante questa settimana ha infatti potuto contare non solo sul supporto di parenti e amici, arrivati nella capitale austriaca per sostenerlo, ma anche su quello della sua nuova fiamma, Laila Hasanovic. Durante la sfida con l'australiano, la modella danese è più volte stata pescata in tribuna dalle telecamere. A detta di qualcuno, sui social, anche più del previsto. "Basta inquadrare lei, vogliamo vedere Jannik" - ha infatti lamentato più di qualcuno prendendosela con la regia del torneo.
Chi è Laila Hasanovic, la nuova fidanzata di Sinner
Classe 2000 e originaria di Copenaghen, Laila Hasanovic è diplomata alla Svendborg Gymnasium School, ma sin da giovanissima ha iniziato la sua professione da modella rappresentando nel 2019 anche la Danimarca nel concorso di Miss Univers. Nel suo passato sentimentale c'è già una relazione con uno sportivo: nel 2022 era infatti stata la compagna del pilota Mick Schumacher, figlio di Michael.