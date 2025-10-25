"Basta con Laila, vogliamo vedere carotino": tifosi di Sinner si ribellano sui social contro la regia del torneo di Vienna 

Una tifosa d'eccezione per Jannik Sinner nel suo match di semifinale all'Atp 500 di Vienna contro Alex De Minaur. Il numero due del mondo durante questa settimana ha infatti potuto contare non solo sul supporto di parenti e amici, arrivati nella capitale austriaca per sostenerlo, ma anche su quello della sua nuova fiamma, Laila Hasanovic. Durante la sfida con l'australiano, la modella danese è più volte stata pescata in tribuna dalle telecamere. A detta di qualcuno, sui social, anche più del previsto. "Basta inquadrare lei, vogliamo vedere Jannik" - ha infatti lamentato più di qualcuno prendendosela con la regia del torneo.