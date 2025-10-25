Musetti alle Finals, la situazione aggiornata dopo Vienna: cosa serve per qualificarsi e cosa può succedere a Parigi
Non ci sarà una finale tutta italiana all'Atp 500 di Vienna. Dopo il successo di Jannik Sinner nella semifinale con Alex De Minaur per 6-3 6-4, Lorenzo Musetti si è infatti arreso ad Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 7-5. Troppe le sbavature al servizio da parte del tennista carrarino, che non è quasi mai riuscito ad impensierire il tedesco. Quella nella capitale austriaca resta comunque una buona settimana per il numero due azzurro, ancora in corsa per un posto alle Nitto Atp Finals di Torino per cui la qualificazione è sempre più vicina anche grazie al ritiro di Felix Auger-Aliassime, il più diretto concorrente, nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Basilea.
Corsa alle Finals: la situazione aggiornata
Dopo la semifinale raggiunta a Vienna, Musetti blinda al momento l'ottavo posto nella Race portandosi a 3.685 punti. Sono ben 440 le lunghezze che lo dividono da Auger-Aliassime, suo primo inseguitore. Entrambi sono iscritti al Masters 1000 di Parigi, dove l'azzurro in qualità di settima testa di serie esordirà al secondo turno contro Lorenzo Sonego o un qualificato. Il canadese farà invece il suo debutto al primo turno contro un qualificato. A Musetti basterà far meglio del suo diretto concorrente per essere certo della qualificazione a Torino. La settimana successiva a quella di Parigi, Auger-Aliassime è iscritto al torneo Atp 250 di Metz, mentre al momento Musetti non figura né nel tabellone del torneo francese né in quello di Atene.