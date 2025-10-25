Musetti alle Finals, la situazione aggiornata dopo Vienna: cosa serve per qualificarsi e cosa può succedere a Parigi

Non ci sarà una finale tutta italiana all'Atp 500 di Vienna. Dopo il successo di Jannik Sinner nella semifinale con Alex De Minaur per 6-3 6-4, Lorenzo Musetti si è infatti arreso ad Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 7-5. Troppe le sbavature al servizio da parte del tennista carrarino, che non è quasi mai riuscito ad impensierire il tedesco. Quella nella capitale austriaca resta comunque una buona settimana per il numero due azzurro, ancora in corsa per un posto alle Nitto Atp Finals di Torino per cui la qualificazione è sempre più vicina anche grazie al ritiro di Felix Auger-Aliassime, il più diretto concorrente, nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Basilea.