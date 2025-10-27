Nargiso sta con Sinner: “La Davis? Come se si fosse liberato di un dovere”. E ha un dubbio sulla sua tenuta fisica…
Jannik Sinner ha festeggiato all'Atp 500 di Vienna il titolo numero 22 della sua carriera, il quarto della stagione dopo quelli conquistati all'Australian Open, a Wimbledon e a Pechino. Il campione altoatesino ha vinto l'ennesima sfida con Alexander Zverev nonostante una partenza in salita, ma dopo il primo set perso è riuscito ad imporsi con il punteggio di 3-6 6-3 7-5. Una vittoria che ha un po' il sapore anche della rivincita dopo le tante critiche ricevute per la rinuncia alle Finals di Coppa Davis, su cui si è espresso anche l'ex numero uno del tennis italiano, Diego Nargiso. "Gli unici dubbi che si hanno su Jannik sono quelli legati alla tenuta fisica in determinati momenti del match, c'è ancora qualcosa da rivedere - le sue parole -. In Cina c'erano condizioni molto particolari e Sinner aveva avuto già qualche problema di resistenza in condizioni climatiche difficili. Ieri a Vienna è successa la stessa cosa".
Nargiso sul "no" di Sinner alla Davis
"È molto complicato stare nella testa dei grandi campioni - spiega Nargiso -. Se vogliamo guardarla da tifoso della Nazionale personalmente ne ho fatto una ragione della mia carriera, è chiaro che questa decisione lascia l'amaro in bocca. È vero che abbiamo vinto due volte la Davis, ma allo stesso modo avrebbe potuto dire che non è mai troppo vincere due volte la Davis. Con questa frase è come se si fosse liberato dai suoi doveri. Ma non sono doveri, giocare per la Nazionale è un grande piacere. Sicuramente è una grave perdita. Anche perché dobbiamo approfittarne quando abbiamo questi grandi campioni. Dall'altra parte, però, è difficile quando sei un numero 1, bisogna starci in quella posizione per poter capire veramente. È un po' semplicistico dire che tanto una settimana in più o in meno non gli avrebbe cambiato la vita. Quest'anno non ha giocato tanto, ma abbiamo visto i problemi fisici e una settimana in più di preparazione atletica potrebbe rappresentare qualcosa di importante per l'anno successivo e per gli Australian Open". Sulle Final Eight a Bologna: "Quest'anno non partiamo da 1-0, però partiamo con una coesione importante di squadra. Musetti dovrà fare il leader, per lui qualificarsi a Torino sarebbe un traguardo incredibile. I ragazzi devono fare squadra e gruppo, verrà fuori uno spirito diverso. Non puoi più contare sul punto di Jannik, ma i vari Berrettini, Musetti, Cobolli, Arnaldi e Sonego quando vengono chiamati in causa devono cercare di fare la differenza. Sarà una grande prova, è come giocare una finale mondiale e perdi il tuo miglior giocatore. Il doppio sarà fondamentale. Capitan Volandri ha ancora un compito ancora più arduo: scegliere la squadra giusta ogni volta".