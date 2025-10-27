Ranking Wta, Sabalenka e Swiatek penalizzate per violazione del regolamento: cosa è successo

Una novità importante nel nuovo del ranking Wta di questa settimana. Si tratta di una penalizzazione inflitta alle prime due giocatrici della classifica mondiale: la numero uno Aryna Sabalenka, a quota 9.870 punti, e la numero due, Iga Swiatek, a 8.195. La bielorussa e la polacca hanno infatti perso rispettivamente 520 e 508 punti, pur non avendo disputato alcun torneo nelle scorse settimane. La penalità è dovuta al fatto di rispettato una delle norme previste dal regolamento Wta, secondo cui dal 2024 le giocatrici, oltre ai tornei dello Slam e i ‘1000’, devono disputare almeno anche sei tornei Wta 500.