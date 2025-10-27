Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
Ranking Wta, Sabalenka e Swiatek penalizzate per violazione del regolamento: cosa è successo

Ranking Wta, Sabalenka e Swiatek penalizzate per violazione del regolamento: cosa è successo

Il motivo del taglio dei punti in classifica è da ricercarsi in una delle norme previste dalla Wta sui tornei di categoria 500
Una novità importante nel nuovo del ranking Wta di questa settimana. Si tratta di una penalizzazione inflitta alle prime due giocatrici della classifica mondiale: la numero uno Aryna Sabalenka, a quota 9.870 punti, e la numero due, Iga Swiatek, a 8.195. La bielorussa e la polacca hanno infatti perso rispettivamente 520 e 508 punti, pur non avendo disputato alcun torneo nelle scorse settimane. La penalità è dovuta al fatto di rispettato una delle norme previste dal regolamento Wta, secondo cui dal 2024 le giocatrici, oltre ai tornei dello Slam e i ‘1000’, devono disputare almeno anche sei tornei Wta 500.

Sabalenka e Swiatek penalizzate in classifica

Nel corso di questa stagione Sabalenka e Swiatek hanno disputato solamente tre tornei Wta 500 a testa. Per questo motivo alla numero uno del mondo sono stati sottratti i 120 punti di Dubai e i 400 derivanti delle Wta Finals, mentre la polacca ha perso i 108 punti di Stoccarda e i 400 punti delle Wta Finals. Nel caso del circuito femminile sono 19 i tornei da dover disputare all’interno della stagione per non incorrere in sanzioni.

