Ranking Wta, Sabalenka e Swiatek penalizzate per violazione del regolamento: cosa è successo
Una novità importante nel nuovo del ranking Wta di questa settimana. Si tratta di una penalizzazione inflitta alle prime due giocatrici della classifica mondiale: la numero uno Aryna Sabalenka, a quota 9.870 punti, e la numero due, Iga Swiatek, a 8.195. La bielorussa e la polacca hanno infatti perso rispettivamente 520 e 508 punti, pur non avendo disputato alcun torneo nelle scorse settimane. La penalità è dovuta al fatto di rispettato una delle norme previste dal regolamento Wta, secondo cui dal 2024 le giocatrici, oltre ai tornei dello Slam e i ‘1000’, devono disputare almeno anche sei tornei Wta 500.
Sabalenka e Swiatek penalizzate in classifica
Nel corso di questa stagione Sabalenka e Swiatek hanno disputato solamente tre tornei Wta 500 a testa. Per questo motivo alla numero uno del mondo sono stati sottratti i 120 punti di Dubai e i 400 derivanti delle Wta Finals, mentre la polacca ha perso i 108 punti di Stoccarda e i 400 punti delle Wta Finals. Nel caso del circuito femminile sono 19 i tornei da dover disputare all’interno della stagione per non incorrere in sanzioni.